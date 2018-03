‘Tijdens mijn studie lazen we een tekst van kerkvader Tertullianus. Die schreef rond het jaar 200, een eeuw waarin er nog geen 250miljoen mensen op de aarde rondliepen, tegenover 7,6 miljard nu: ‘Nog nooit was de aarde zo vol gebouwd. Nog nooit was de aarde zo onderworpen als vandaag, overal zie je de krioelende mensenmassa’s. Onze aantallen zijn inmiddels zo belastend voor de wereld dat deze ons niet meer kan voeden.’ Ik dacht: het maakt niet uit hoeveel mensen er op aarde rondlopen, we vinden het altijd te veel. Aristoteles maakte zich er in de 4de eeuw voor Christus immers ook al druk om. En in 1789 hadden we dominee Maltus die pleitte voor uithongering en het verspreiden van malaria om overbevolking tegen te gaan.

‘Het echte keerpunt kwam voor mij begin deze eeuw tijdens mijn reizen door Afrika, China en India; gebieden met een explosieve bevolkingsgroei. Overal zag ik dat de inwoners gemiddeld rijker en gezonder worden, langer leven. In een groot ziekenhuis in Malawi had elke patiënt een eigen bed. Tien jaar eerder had ik gezien hoe in hetzelfde ziekenhuis een net bevallen vrouw haar bed moest delen met een stervende, met nog drie patiënten er omheen voor wie geen plek was. De hel. In Israël zag ik vanuit de bus tussen Tel Aviv en Jeruzalem groene vlakten die tijdens een eerdere reis nog dor waren. Hoezo oorlog om water en toenemende armoede?’