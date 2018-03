Een agroecologische evolutie is beter voor Afrika dan een ecomodernistische revolutie

Gelukkig zijn er heel veel hoopvolle ontwikkelingen gaande die wel duurzame oplossingen geven voor het voedselprobleem. Een succesvol voorbeeld van de agroecologische landbouwevolutie is de methodologie System of Rice Intensification (SRI). Hierdoor kunnen boeren met minder water, zaad, chemicaliën en meestal ook minder arbeid een oogstverhoging van 20 tot 50 procent bereiken. SRI omhelst maatregelen als het planten van jongere zaailingen met grotere onderlinge ruimtes, regelmatig mechanisch wieden van onkruid, grond die niet onder water staat maar wel genoeg vocht heeft, en het organisch handhaven van een gezonde bodemgesteldheid. De stijging van de opbrengst zorgt voor voedselzekerheid en gezondere voeding, en geeft een enorme impuls aan de boereninkomens. Na het grote succes in de rijstteelt zijn er nu wereldwijd duizenden boeren die de SRI principes toepassen op gewassen als tarwe, mais, sorghum, millet, groentes en knolgewassen.

In de voedseldiscussie gaan de argumenten van de voorstanders van de ecomodernistische landbouwrevolutie vooral over de noodzaak om met wetenschappelijke verbeteringen binnenkort tien miljard mensen te kunnen voeden. Dit is een schandalige simplificatie van een complex probleem.

Met onze huidige kennis kunnen we de wereld voeden met industriële landbouw die vooral voordelig is voor multinationals, kennisinstituten en grote boeren. Maar we kunnen de wereld ook voeden met duurzame agroecologische ‘familielandbouw’, die zich niet alleen ontwikkelt met behulp van kennisinstituten, maar ook dankzij lokale boerenkennis en de uitwisseling van ervaringen. Dit is een ethische en politieke keuze. Als we het aan het 'grote geld’ overlaten zullen multinationals als Monsanto die het meeste profijt hebben van de landbouwrevolutie ervoor zorgen dat de Afrikaanse boeren het nog moeilijker krijgen. Ook zal onze fosfaatvoorraad nog eerder opraken, zodat er een catastrofale voedselcrisis ontstaat, die veel verder gaat dan het huidige probleem van een ongelijke verdeling.