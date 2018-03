Naar verwachting woont in 2050 tweederde van de wereldbevolking in steden. Steeds meer stedelingen houden zich bezig met de herkomst van eten en de impact van het voedselsysteem op de wereld om hen heen. Er wordt veel energie gestoken in voedselinitiatieven: van voedselproductie in de stad tot coöperatieve markten en lokaal voedsel in zorginstellingen. Ook bruist het van de innovaties en veranderingsgezinde ondernemers, die oplossingen zoeken voor het voeden van de stad. ‘Stads-landbouw’ kent vele verschijningsvormen, van hobbyisme tot grootschalig en professioneel. Zo kent Amsterdam Zuidoost zowel een bedrijf, GrowX, dat high tech groenten verbouwt voor sjieke restaurants, als een ambitieuze groep Stadsboeren die de oude Bijlmerbajes omtovert tot stadsboerderij. In Almere wordt gebouwd aan een nieuwe stadswijk waarin bewoners een deel van de grond in dienen te zetten voor voedselproductie.

Dat stadslandbouw niet langer gerommel in de marge is, bewijzen ook internationale voorbeelden als Hansalim, een consumenten- en producentencoöperatie in Zuid-Korea, met maar liefst 540 duizend leden en en het nieuwe bedrijf van Kimbal Musk - inderdaad, de broer van Tesla-oprichter Elon. Met zijn bedrijf Square Roots verbouwt hij bladgroenten in containers in het hart van Brooklyn, New York.