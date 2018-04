Ik ben een man van goede wil die het beste voorheeft met alles en iedereen. Maar ik moet ook eten. Liefst lekker. En omdat ik vlees lekker vind, eet ik vlees. Niet alle dagen hoor, gemiddeld drie keer in de week. Me bewust van het milieuprobleem dat aan vlees kleeft, ben ik anderhalf jaar geleden gestopt met het eten van overzees rundvlees. Het was inmiddels tot mij doorgedrongen dat je met het bereiden van Prime USA Grain Fed briskets in je Green Egg niet bepaald behulpzaam bent bij het terugdringen van de CO2-uitstoot. Sindsdien eten we thuis uitsluitend rundvlees van de Nederlandse dubbeldoelkoe. Vaak verkrijgbaar bij boerderijwinkels en meer en meer ook bij de betere slager en zelfs de groothandel. Zonder enige discussie, want ieder smult ervan.

Die dubbeldoelkoe is geen ras. De naam is in de jaren zestig bedacht voor iets wat toen volstrekt normaal was in ons land en op het punt stond te verdwijnen: je houdt koeien voor hun melk én hun vlees. De specialisatie in melk of vlees heeft ons nagenoeg vleesloze melkkoeien (Holstein-Friesian) gebracht die waanzinnig veel melk produceren, en vleeskoeien die haast bezwijken onder hun eigen gewicht. De oude dubbeldoelrassen, zoals de eens vermaarde Friese-Hollandse, de Groninger Blaarkop, de Witrik of de Lakenvelder, zijn nu met uitsterven bedreigd. Boeren die nog wel met dubbeldoelkoeien werken, hebben de Rintje Ritsma onder de runderen in huis. De schaatser won nooit een afstand op de Olympische Spelen, maar werd wel viermaal wereldkampioen en zesmaal Europees kampioen allround. De dubbeldoelkoe geeft als allrounder minder melk dan de melkkoe en minder vlees dan de vleeskoe, maar verslaat ze beide ruimschoots op duurzaamheid.