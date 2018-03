Daarnaast is de lokale maïs onderdeel van de communicatie met de voorouders. Het is bij de Luo gebruikelijk dat de oudste man in het huishouden het land klaarmaakt en bezaait. De nacht daarvoor brengt hij door met zijn oudste vrouw en een deel van het te planten zaad. Dit zaad, zo schrijven de gebruiken voor, moet al lang door de familie in gebruik zijn. Het wordt elk jaar zorgvuldig geselecteerd uit de oogst van het jaar daarvoor. Het is dit ‘familiezaad’, of koth dala. waar de familie vertrouwen in heeft. Het doel van dit ritueel is om het zaaizaad te bevruchten en de zegen van de voorouders te krijgen. Dit zou een goede oogst garanderen. De dag daarna, zaait de oudste vrouw als eerste het zaad, waarna, na zo’n 4 dagen, de rest van de familie en het hele dorp volgt. Dit ritueel wordt ook gehanteerd bij de oogst.

De combinatie van deze praktische en culturele aspecten maakt dat boeren de voorkeur de voorkeur geven aan lokale variëteiten. Geen wonder dat tal van projecten, die worden opgezet met de beste bedoelingen, niet slagen. Er is veel, heel veel, geld uitgegeven om de lokale bevolking ervan te overtuigen dat moderne maïsrassen hun een betere toekomst bieden. Projecten als die van de Bill & Melinda Gates Foundation en de veelgeprezen Millennium Villages van Jeffrey Sachs en de voormalig VN-secretaris Kofi Annan slaan nog steeds de plank mis door de lokale rassen per definitie af te serveren en de lokale boerenpraktijken te negeren. Dát is, in een notendop, het probleem van Afrika.

Als we nu eens met een wat andere blik kijken naar het continent, de in mijn ogen relevante ontwikkelingen niet over het hoofd zien en er niet al bij voorbaat van uitgaan dat wat zich lokaal afspeelt niks te betekenen heeft, ziet het er al veel rooskleuriger uit. Door de ervaringen van de boeren en boerinnen kunnen we zelf tot andere inzichten komen en wellicht een betere bijdrage leveren aan de voedselproductie.