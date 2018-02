Waar blijft de Afrikaanse landbouwrevolutie?

In 1980 was de bevolking in Azië nog armer dan in Afrika, nu is ze twee keer zo welvarend. Rond de jaren tachtig begonnen de Aziatische landen gemiddeld 10 procent van het nationale inkomen te investeren in hun landbouwsector met een duidelijk doel voor ogen: de productiviteit te verbeteren. In tegenstelling tot Afrika traden regeringen juist sturend op, ze investeerden in de verbetering van irrigatiesystemen, wegen, landbouwtechnieken en gesubsidieerde ­zaden en mest. Op sommige plaatsen verdubbelde de opbrengst per hectare bijna elk decennium. Indonesië was in de jaren zestig bijvoorbeeld de grootste rijstimporteur ter wereld, in 1984 was het zelfvoorzienend, zo blijkt uit de studie van het Afrika-Studiecentrum.

Azië had lessen getrokken uit de landbouwrevoluties die Europa en de Verenigde Staten hadden doorgemaakt. Nederland begon eind 19de eeuw al met het versterken van de eigen landbouwsector als antwoord op de concurrentie uit de ‘Nieuwe Wereld’. Het investeerde in kennisontwikkeling van bijvoorbeeld zaadveredeling, organiseerde ruilverkaveling en creëerde sterkere marktposities door samen te werken in coöperaties. De Indiase landbouwdeskundige Monkombu Swaminathan, die in Wageningen had gestudeerd, was een van de grondleggers van de groene revolutie in Azië.

Hij werkte samen met de ‘vader’ van de landbouwrevolutie, de Amerikaanse landbouwdeskundige Norman Borlaug. Die ontving in 1970 de Nobelprijs voor de Vrede omdat hij met zijn visie op landbouw gezien werd als ‘de man die de wereld van de honger redde’. In de jaren zestig ontwikkelde hij nieuwe tarwerassen die beter waren opgewassen tegen ziekten en een grotere opbrengst hadden. Het legde de basis voor de Amerikaanse commerciële landbouwontwikkeling. Zijn model introduceerde hij vervolgens in ontwikkelingslanden in Zuid-Amerika en Azië, die hun opbrengsten soms wel zagen verviervoudigen.

In Afrika is deze revolutie nooit omarmd noch mogelijk gemaakt. Gemiddeld besteedden Afrikaanse landen een half tot 1 procent van het bnp aan landbouw, tien tot twintig keer zo weinig als Aziatische landen. ‘Zolang je de productiviteit per hectare niet omhoog krijgt, kan er geen sprake van vooruitgang zijn’, zegt landbouw­expert Rabbinge, die ter vergelijking wat cijfers uit de succesvolle Nederlandse landbouwgeschiedenis noemt. ‘In de Middeleeuwen produceerden boeren gemiddeld 800 kilo tarwe per hectare tegen ongeveer 600 uur arbeid, in 1900 was dat 1.900 kilo tegen 300 uur arbeid. In 2000 produceerde Nederland 9.000 kilo per ­hectare – ruim tien keer zoveel – met slechts een minimale inspanning van 8 à 15 uur dankzij de mechani­satie. Nu is Nederland de tweede agrarische exporteur ter wereld. Afrika kan lessen trekken uit deze geschiedenis.’