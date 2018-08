‘Ze zorgen hier goed voor ons’, zegt een flexwerker, die in een grijze overall bezig is met een vorkheftruck. Tussen de middag krijgt hij gratis lunch. De vaste medewerker die dozenvullers aanstuurt, is vooral blij met de gratis toegang tot goede gezondheidszorg. Emma Begire (43), van een schoonmaakbedrijf dat is ingehuurd, vindt het allemaal maar ‘very fantastic’ dat hij in deze geavanceerde fabriek mag samenwerken met die energieke Jan Vriens.

De tevredenheid blijkt ook uit een enquête van een extern bedrijf onder ruim 100 medewerkers. Bij AIF verdienen ze gemiddeld 38 procent meer dan bij hun vorige baan, blijkt uit het ­onderzoek. En het is uitgesloten dat ­iemand in de fabriek werkt onder de minimumloongrens – 50 eurocent tot 1 euro per dag in Rwanda.

Met de fabriek wordt ook aan een lang gekoesterde wens gewerkt in de ontwikkelingswereld: Afrikaanse landen leveren zelf noodhulp aan elkaar, in plaats dat onder meer de Verenigde Staten, Frankrijk, België en Italië hun overtollige maïs(producten) op de Afrikaanse markt dumpen ten koste van lokale boeren.