Snel groeiende zalm, kazige koeien en melkvarkens: superdieren komen eraan

Daar, in een kippenren bij de universiteit van Cambridge: een kip die tegen de gevreesde vogelpest kan. Hier, in een stal bij het Roslin Instituut in Schotland: dubbelgespierde koeien en schapen, door een bijstelling van hun groei-dna. Uit China komt een koe die na een genetische aanpassing resistent is tegen tuberculose en een koe die melk maakt die sterk lijkt op borstvoeding; in Australië werkt men aan kippen die eieren leggen geschikt voor mensen met eier-allergie; en in onder meer Nieuw-Zeeland staan koeien klaar die melk produceren voor mensen met koemelkallergie. 'De dieren zijn klaar, we zijn bezig de samenstelling van de melk nader te karakteriseren', mailt de onderzoeksleider desgevraagd.

Wonderlijke tijden. Levende wezens draaien nu eenmaal op onderling uitwisselbare software - genen - en inmiddels lukt het steeds beter die software te herschrijven, of te installeren op een ander dier. Heb je opeens een varken dat extra visvetzuren aanmaakt dankzij een gen afkomstig uit spinazie (in Japan). Of een varken dat extra melk geeft dankzij de genen van een koe (Illinois). Of een meerval die beter tegen ziekte kan door een gen ontleend aan de mot (Auburn, Alabama).

Dan is de hoornloze koe eigenlijk nog 'een beetje een hype', schetst Martien Groenen, hoogleraar fokkerij en genetica in Wageningen. Want leuk, zo'n koe zonder hoorns, het is zeer de vraag of de landbouw er wel wat aan heeft. 'Je wilt niet één of twee hoornloze koeien, maar een hele hoornloze populatie.' Groenens groep zocht eens uit wat dat vergt: 'Je zult duizenden dieren met deze techniek moeten behandelen, omdat je anders te weinig genetische variatie hebt. En daarna moet je iedere generatie opnieuw de dieren die de hoornloosheid niet hebben eruit halen, en hun dna alsnog behandelen. Het is dus niet van: dit doen we even.'