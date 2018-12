Máxima neemt het met 'sociale ananas' op voor de kleine boer

Zu Löwenstein denkt juist dat door slim overheidsingrijpen de prijsstijging voor de consument beperkt kan worden. ‘Maak het goedkoper om gezond en duurzaam voedsel te produceren en maak bijvoorbeeld kunstmest duurder.’ Klaas Knot, directeur van de Nederlandse Bank en voorstander van een minimumprijs voor het uitstoten van een ton CO2, is ook van mening dat de overheid hier een belangrijke rol in speelt. ‘Zorg dat het aantrekkelijker wordt om te investeren in groene projecten’, zegt hij. ‘Die stimulans is er nu niet in de economie.’

Minister Schouten kondigt een ‘meerjarenprogramma true cost’ aan, maar vraagt zich wel af wat met de Nederlandse positie gebeurt als wij verborgen kosten gaan doorberekenen en andere landen niet. ‘Ik spreek volgende week uw Duitse collega en zal haar zeggen dat u in ieder geval voor eerlijke prijzen bent’, zegt Zu Löwenstein. ‘Handelsakkoorden zijn nodig om wereldwijd tot een eerlijke prijs voor voedsel te komen.’

Máxima en Engelsman willen niet wachten op handelsakkoorden. ‘We moeten kijken wat we nu in onze eigen invloedssfeer kunnen doen’, zegt de directeur van Eosta. ‘Als we op buurlanden en de wereld moeten wachten kunnen we beter naar Mars emigreren. Begin eens met het stimuleren van voorlopers in Nederland.’