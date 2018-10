Tussen de bedden met oerhollandse knolselderij, pastinaak, rammenas en courgettes vertellen ze hoe het is om te boeren in extreme omstandigheden: de Peruaanse hoog in de Andes, de Zimbabwaanse op dorre woestijngrond. Het is er niet gemakkelijker op geworden sinds ook daar de effecten van klimaatveranderingen zich doen gelden. Dat vraagt aanpassingen aan de gewassen die er van oudsher gedijen.

‘In augustus regende en sneeuwde het, terwijl het droog zou moeten zijn’, vertelt Maria Zuniga (46) over Rosaspata, haar dorp op ruim drieduizend meter hoogte. Naast maïs verbouwen ze onder meer aardappelen en bonen. ‘In september was het juist weer zó droog, dat het gras niet meer wilde groeien en veel vee is dood gegaan. En nu, in oktober, is het zó heet dat we langer moeten wachten met zaaien. En dat zal natuurlijk weer gevolgen hebben voor de volgende oogst.’