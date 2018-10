Soedan heeft de potentie half Afrika te voeden, zo wordt gezegd, maar verkeert in de zwaarste economische crisis sinds de onafhankelijkheid van de Britten in 1956. In de vruchtbare Nijlvallei groeit alles, maar landbouw is altijd verwaarloosd door de regering van president Omar al-Bashir. Zijn islamitische regering die in 1989 werd geïnstalleerd, vertrouwde lang op ­financiële steun uit Saoedi-Arabië en de olie-inkomsten. Met de onafhankelijkheid van Zuid-Soedan in 2011 en de daarop volgende burgeroorlog in het buurland verloor Soedan deze olie-inkomsten en nu is het land praktisch failliet. Salarissen worden niet betaald, de prijzen voor voedsel en brandstof zijn torenhoog en de Soedanese pond is ingestort. De voort­durende conflicten in Darfur en aan de grens, president Bashirs onvoorspelbare diplomatieke beleid en zijn corrupte en repressieve regime maken van Soedan bepaald geen aantrekkelijke bestemming voor investeerders.

Desondanks blijken investeerders toch te zoeken naar ingangen tot de potentiële rijkdommen van Soedan. Onlangs is een van de grote gevestigde Soedanese voedselbedrijven, ­Yagoub Group, met een Nederlandse consortium in zee gegaan om zelf een volwaardig vleesverwerkingsfabriek op te zetten. Volgend jaar moet Al Nakheel Meat operationeel zijn, het ‘eerste volledig erkende biologische bedrijf in Soedan dat gericht is op de export naar Europa’, schrijft manager Othman Alsheikh trots.