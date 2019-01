Een cruciale succesfactor is de ­eigendomskwestie. Vroeger waren alle bomen van de staat – behalve zelf geplante bomen –, waardoor boeren geen reden hadden ze te beschermen. In 2004 verkregen boeren het vruchtgebruik van de bomen op hun land. Ze mogen ze alleen niet omhakken en moeten de helft van de houtopbrengst – per huishouden tot soms wel 250 euro per jaar – afdragen. Toch zijn bomen op de akker nu veranderd in een kostbaar bezit.

Houtdiefstal is een probleem. Vroeger hakte de sultan van Zinder je hand af als je een gao aanraakte, maar die tijd is voorbij. Veel dorpen hebben comités om hun bomen te bewaken. Moeilijk, zegt Sakina Mati (32) in Dan Saga, we hebben geen mobieltjes om elkaar in te seinen, en voor vrouwen is het lastig dieven aan te spreken. Te meer daar het vaak dorpsgenoten zijn. ‘Ze komen ’s nachts, ik zie het hout later bij hun huizen liggen’, zegt Yacouba in Dakoussa, die zijn akkers met doornhagen tegen dieven en loslopend vee beschermt.