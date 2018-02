Hoe dit onderzoek naar de Nederlandse Hongerwinter van 1944 de voedselzaak kan helpen

En dan gaat het niet alleen om lichamelijke ziekten. Na haar promotie-onderzoek, dat ze overal ter wereld mocht komen toelichten, liet Roseboom de Hongerwinter-kinderen niet meer los. Samen met epidemioloog Susanne de Rooij liet ze mri-scans van hun hersenen maken en zo ontdekten ze iets bijzonders: de mannen in de groep hadden een kleiner hersenvolume. De schaarste in de eerste periode van hun leven heeft op hun brein een stempel gedrukt, dat 68 jaar later nog zichtbaar is, schreven ze twee jaar geleden in het vakblad Brain. Bij vrouwen werd dat verschil niet gevonden, mogelijk vanwege de hogere sterfte in die groep: zij bereikten lang niet allemaal de leeftijd waarop de hersenproblemen werden vastgesteld.

Dat de Hongerwinter-mannen, in de naoorloogse generatie meestal kostwinner, het cognitief slechter deden, bleek belangrijke economische gevolgen te hebben. Toen economen van de Amsterdamse VU 55 jaar na het einde van de oorlog de positie van de Hongerwinter-kinderen op de arbeidsmarkt onderzochten, ontdekten ze dat hun kans op een betaalde baan geringer was. Dat was vooral het geval als ze in de eerste maanden van hun leven, in de periode dat de hersenen worden aangelegd, aan ondervoeding waren blootgesteld.