Akinwumi Adesina (58), sinds 2015 president van de Afrikaanse Ontwikkelingsbank, die voor 30 miljard dollar aan investeringen in Afrika heeft uitstaan, heeft er schoon genoeg van. ‘Nee, Afrika heeft er genoeg van. Om arm te zijn. Mensen willen niet meer in het donker zitten. Ontwikkeling vanuit het donker lukt gewoon niet. Geen wonder dat jongeren wegtrekken naar de stad, of naar Europa. Ze willen voetbal kijken, hun mobiele telefoon kunnen opladen en nog veel meer. 645 miljoen Afrikanen hebben nog geen elektriciteit. In de 21ste eeuw is dat onacceptabel.’

‘Bedenk: zelfs insecten emigreren vanuit het donker naar waar het licht is’, grapt Adesina vanaf de sofa in zijn suite in Hotel des Indes in Den Haag om zijn punt te maken. Een bulderende lach volgt. Adesina bezocht Nederland eerder dit jaar voor een conferentie aan de Universiteit Wageningen over de nieuwe VN-ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals) om armoede en honger in 2030 uit de wereld te bannen. Wat Adesina betreft gaat het lukken.