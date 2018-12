EU knijpt oogje dicht bij overbevissing in Mauritanië om migratie tegen te houden

Voorzitter Giacomo Durazzo erkent in de zwaarbeveiligde Europese ambassade in Noaukchott, de hoofdstad van Mauritanië, dat de EU een oogje dichtknijpt voor de overbevissing uit angst voor migratie. ‘Nu de route via Libië is afgesloten, kijkt iedereen weer naar de Canarische Eilanden. Wij hebben Mauritanië nodig om illegale migratie tegen te gaan. Dat weten ze. We proberen te balanceren, niet te veel druk uit te oefenen en toch onze wensen op tafel te leggen. Maar het is heel lastig. We hebben geen grip op de Mauritiaanse overheid. We vermoeden dat er sprake is van overbevissing maar we krijgen geen data, geen informatie. Elke keer als we erom vragen houden ze zich gewoon doof.’

Van een nieuw visserijakkoord dat in november 2019 moet ingaan, verwacht Durazzo daarom geen wonderen. De Zweedse Europarlementariër Linnéa Engstrom, fractielid voor de Groenen en tevens vice-voorzitter van de Europese visserijcommissie, wijt de Europese machteloosheid ook aan migratie. ‘Migranten tegenhouden is het enige waar de EU zich mee bezig lijkt te houden.’ Toch moet Europa druk blijven uitoefenen, vindt ze. ‘We moeten Mauritanië duidelijk maken dat wij een betere partner voor ze zijn. Dat ze meer hebben aan echte duurzame visserijsector die banen en voedselzekerheid oplevert dan aan de fake-vismeelindustrie van de Chinezen.’