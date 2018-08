Hoe een Drent patent kreeg op een duizend jaar oud Ethiopisch 'superfood'

De kiem van het Nederlandse staaltje (agri)culturele toe-eigening ligt in de zomer van 2003, als Ethiopische landbouwkundigen 1.440 kilo teffzaadjes – 12 teffsoorten maal 120 kilo – op de post doen naar Nederland. De ontvangers, Jans Roosjen en dorpsgenoot Hans Turkensteen, zijn enthousiast geraakt over het ook wel ‘Abessijns liefdesgras’ genoemde minigraan – één tarwekorrel is even zwaar als 150 teffkorrels – dat bovengemiddeld rijk is aan eiwitten, vezels en mineralen als calcium, magnesium en zink. Bovendien bevat teff in tegenstelling tot bijvoorbeeld tarwe en spelt geen gluten – ideaal voor mensen met coeliakie, oftewel glutenintolerantie. Roosjen en Turkensteen zien het helemaal voor zich: teffbrood, teffrepen, teffkoeken, teffpasta, teffoliebollenmixen. Ze zijn zo overtuigd van de potentie van het gewas dat de akkers van de Veenkoloniën zich in een mum van tijd met teffhalmen vullen: op het hoogtepunt in 2004 staat er 820 hectare teff, verdeeld over 84 telers.