Visbedrijf Cornelis Vrolijk is met nobele doelstellingen aan het avontuur in Nouadhibou begonnen: vis voor menselijke consumptie behouden en werk­gelegenheid creëren voor Mauritanië. ‘Maar uiteraard is er niet alleen sprake van liefdadigheid’, zegt directeur Annerieke Vrolijk, de vijfde generatie van de familie haringvissers uit IJmuiden. De potentiële afzetmarkt in Afrika is vanwege zijn uitdijende bevolking oneindig. Ze hoopt dat andere bedrijven hun voorbeeld volgen, vertelt ze als ze trots de nieuwe fabriek inspecteert, de eerste in haar soort aan wal in heel West-Afrika. Als er maar genoeg fabrieken aan wal komen om vis te verwerken voor menselijke consumptie zullen de vismeelfabrieken vanzelf worden verdrongen.

De Namibiërs verkopen hun vis ook liever voor menselijke consumptie dan voor vismeel, maar het personeel van Cap Blanc Pélagique heeft deze dag zijn handen al vol aan een eigen lading. Zojuist is 80 ton vis gelost. Mauritiaanse werknemers met plastic handschoenen, schorten en hoofdkapjes, sommigen met de traditionele tulband eronder, sorteren de vis op soort en maat aan de lopende band. In een vriesruimte staan de dozen voor de export. Mali, Nigeria, Burkina Faso valt er te lezen op de etiketten. Binnenkort wordt ook een lopende band in gebruikgenomen voor kleinere sardines, bedoeld om in te blikken.