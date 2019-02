Je kunt hieronder zelf bekijken hoe vaccinatie de verspreiding van ziektes remt. Voor elke ziekte in het keuzemenu linksboven is de kans dat jeraakt, wanneer je contact hebt met een, anders. Voor mazelen is die kans het grootst: maar liefst 90%. Nadat jebent, ben je niet langer vatbaar.

Stel je een druk schoolplein voor. De kinderen op dat schoolplein zijn de stipjes in dit verhaal. Daarmee laten we zien hoe vaccinatie grootschalige ziektegolven kan voorkomen.In Nederland zijn veruit de meeste kinderen – zo'n 93% –tegen ziekten als difterie en mazelen. Dat beschermt die kinderen zelf én zorgt ervoor dat een ziektegolf vaak al uitdooft voordat deze veel niet-ingeënte,mensen bereikt. Alleen al onder basisschoolkinderen zijn dat er nog altijd meer dan honderdduizend. Toch zijn er ook mensen die aan de noodzaak van vaccinatie twijfelen, de laatste jaren zelfs steeds meer.

Vooral gemeenten in de biblebelt, zoals Staphorst, Ede en Tholen, kennen om geloofsredenen een lage vaccinatiegraad van minder dan 80 – 90%. Het beschermende groepseffect valt dan weg en ziekten blijven rondwaren onder de niet-gevaccineerden. Zo was er in 2013 en 2014 een mazelenepidemie onder orthodox-protestantse kinderen en in 2008 onder de antroposofische jeugd.

Hoe besmettelijker een ziekte is, hoe meer mensen ingeënt moeten zijn om de ziekte in de hand te houden. De kritieke vaccinatiegraad voor het zeer besmettelijke mazelen is voor Nederland zo'n 85 – 95%. Voor de relatief langzame verspreiders bof en rode hond ligt de grens bij 80 – 85%.

Individuele keuze?

Deze virtuele wereld is natuurlijk slechts een benadering van de werkelijkheid, maar het laat wel zien dat de keuze om je kind al dan niet te vaccineren veel meer is dan een keuze voor individuele bescherming. Het is ook een keuze voor het in stand houden van collectieve bescherming, ofwel groepsimmuniteit, waardoor de mensen die niet gevaccineerd kunnen worden, toch beschermd zijn. Bijvoorbeeld jonge baby's of mensen met een zwakke afweer, door aandoeningen of na chemotherapie.

