We gebruiken de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018, gepubliceerd door de ANP verkiezingsdienst en verkregen via Localfocus. We tonen alleen gemeenten waar dit jaar verkiezingen plaatsvonden en zonder lijstverbindingen tussen landelijke en lokale partijen.

We vergelijken de gemeenten door de mate van overeenkomst, ofwel Hellinger distance, te berekenen tussen de verdeling van de uitgebrachte stemmen over de Tweede Kamer-partijen en de lokale partijen (gebundeld in één groep 'lokaal').

Waar een Tweede Kamer-partij niet aan de verkiezingen deelnam, stellen we de stemuitslag op nul. Hierdoor komen in onze vergelijking gemeenten met een vergelijkbaar profiel van deelnemende partijen bovendrijven. In het geval van lijstverbindingen tussen Tweede Kamer-partijen vergelijken we de behaalde stemmen met het resultaat van eenzelfde combinatie van partijen in de andere gemeenten, als alle partijen uit die combinatie daar deelnamen.

De data over aantal inwoners, 65-plussers, allochtonen, koopwoningen en uitkeringen zijn afkomstig van het CBS. Het idee om de overeenkomst tussen de gemeentelijke verkiezingsuitslagen te berekenen is afkomstig van Tulp Interactive.