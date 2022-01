Om de lezer door de donkere dagen te loodsen, beginnen we deze week met vrolijke coverbeelden.

Normaal gesproken staan ze achter de camera, maar op de cover van dit blad wensen fotografen Anne Claire de Breij en Aisha Zeijpveld, in rode pakjes en vanuit een gele kubus, de lezer hoogstpersoonlijk, een ‘happy lockdown en een happy 2022’. Dat krijg je, als je onze beeldmakers vraagt een cover te maken waarmee onze lezer vrolijk en met goede moed het jaar dat voor ons ligt aankan. Dit beeld staat volgens De Breij en Zeijpveld voor nieuwe perspectieven in tijden van lockdown (zoals hun recentelijk ontdekte passie: ‘tipsy turnen’). De kleur geel staat voor blijdschap, rood voor levenslust en veerkracht.

Geel is een terugkerend element in de covers, die verder gemaakt zijn door illustratoren Saša Ostoja, Luis Mendo, Anna Kiosse en grafisch ontwerpers Guido de Boer, Ewoudt Boonstra, Bas Koopmans en Studio Lennarts & De Bruijn. Ze bieden hopelijk wat kleur in deze donkere januaridagen. Anna Kiosse herinnert ons nog even aan de opwekkende woorden die vaak aan John Lennon zijn toegeschreven, maar die hij waarschijnlijk weer leende van de Portugese schrijver Fernando Sabino: ‘Everything will be okay in the end. If it’s not okay, it’s not the end.’

Credits Fotografie: Aisha Zeijpveld & Anne Claire de Breij, make-up & haar: Dennis Michael, retouch: Patrick (Dog Postproduction), fotografie-assistent: Nadège Dosso.

Beeld Studio Lennarts & De Bruijn

Beeld Ewoudt Boonstra

Beeld Studio Bas Koopmans

Beeld Anna Kiosse

Beeld Sasa Ostoja

“Feel the Warmth” Beeld Guido de Boer