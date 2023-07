Parade richting het Oosterpark tijdens Ketikoti trekt veel meer deelnemers dan eerdere jaren. ‘Het is zo belangrijk om dit te herdenken’

Het is iets voor elven als Mitchell Esajas, mede-oprichter van The Black Archives, een groot protestdoek uitvouwt: ‘We have a right to reparations for 300 years of colonialism’. Het is eindelijk droog. Bigi Spikri, het lopen richting het Oosterpark, begint.

Een groep van twintig mensen draagt buttons met ‘1873’ erop. 1873 is het jaar van de daadwerkelijke afschaffing, wil Brian Krebbers benadrukken. ‘Mijn overgrootouders zijn in die tussenperiode (1863-1873, red.) geboren.’ Bionda uit Almere kijkt fier naar de button. ‘Het is zo belangrijk om dit te herdenken en niet te vergeten.’

ANP

Een 70-jarige vrouw van Surinaamse afkomst uit Nieuwegein, die niet met haar naam in de krant wil, loopt ook mee met de tocht. Er zijn veel meer mensen op Bigi Spikri afgekomen dan anders. Ze zegt: ‘Het is belangrijk dat de koning spreekt, maar dat we met zo veel zijn is nog belangrijker.’

Wendy Power, geboren en getogen in Amsterdam, is met haar 7-jarige zoontje gekomen. ‘Het gaat om de groeiende bewustwording rond dit onderwerp. Dat mijn zoon hierover leert op school. We gaan de goede kant op, maar er is nog een lange weg te gaan.’

Palmira Lieuw van vereniging Aaneen heeft kippenvel ‘om hierin mee te lopen. Het doet me echt wat. Dat de koning spreekt is belangrijk voor de erkenning van dit verleden. In deze geschiedenis kunnen we niet om de rol van het koningshuis heen. Het doet me echt goed om te zien hoeveel aandacht er nu voor is.’

Charlotte Huisman