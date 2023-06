Geen festival zonder eten, tijdens Ketikoti heeft eten ook een grote symbolische waarde

Bojo-hartjes Beeld Pay-Uun Hiu

In 2012 besloot Mercedes Zandwijken dat alleen een Ketikoti-viering in het Amsterdamse Oosterpark niet genoeg was. Ze miste een ritueel en richtte de Keti Koti Dialoog Tafels op die sindsdien een steeds groter bereik hebben gekregen. Volkskok Pay-Uun Hiu maakte voor de gelegenheid een eigen bojo – Surinaamse cake met kokos en cassave.

Pindasoep

Negen jaar later telden de dialoogtafels al duizenden deelnemers. Om het coronaproof te kunnen vieren, werden de dialoogtassen bedacht, met een diner voor twee. Daarvoor had Zandwijken met haar team duizenden blikken pindasoep geproduceerd, naar recept van haar zoon Elias Simonse. Die was net op vakantie toen Volkskok Hiu het recept wilde hebben, dus maakte ze zelf een vegan soep.

Surinaams zuurgoed

Naast het bitter en het zoet is er ook het zuur. Een Surinaamse maaltijd is niet compleet zonder zuurgoed. Elias Simonse, die niet alleen pindasoep, maar héél veel gerechten voor de Keti Koti Dialoog Tafels maakt, wilde wel zijn recept voor zuurgoed met de Volkskeuken delen. Geen kunst aan, vindt hij, maar wel waanzinnig lekker.

Zelfgemaakte rotiplaten

Tallina van den Hoed kwam terug van vakantie en had onhoudbare trek in Surinaams eten. Maar de vriezer was leeg en de toko was dicht. Dus ging ze zelf aan de slag met wat er in huis was en dat werden lekkere dikke roti's met auberginestoof.

Jambalaya

Het eerste zelf aangeschafte kookboek van Marie Louise Schipper was het Groot Surinaams Kookboek van A. A. Starke en Samsin-Hewitt. Ze kocht het eind jaren zeventig en kookt er nog steeds haar favoriete gerecht uit: jambalaya, gekruide rijst met kip, worst en ham.

Kroketten met bakkeljauw

Een broodje bakkeljauw is een Surinaamse must eat. Maar Volkskok Sake Slootweg leerde bakkeljauw eten door zijn Portugese geliefde. Die was tijdens een bezoek niet erg onder de indruk van de Hollandse kroket. Nee, bolinhos de bacalhau, Portugese kroket met bakkeljauw, dat was pas lekker.

Baba’s met rum

Onno Kleyn had nog een fles van de onvolprezen Surinaamse rum van Borgoe staan. Dat kwam goed van pas om de baba’s, ‘onsmakelijke droge hapjes’, met een mengsel van suikerstroop en drank om te toveren tot ‘lekkere hapjes, onbetamelijk, zompig, kledderig, liederlijk zoet’.

De Surinaamse keuken

De Surinaamse keuken is in Nederland veel minder bekend dan de Thaise of Indonesische, observeerde Nell Westerlaken. Ze maakte een rondje langs de Surinaamse groente van Hollandse bodem, proefde de op de markt gebrachte mixen, las de recentelijk verschenen Surinaamse kookboeken, sprak de auteurs en ontrafelde de ‘heimweefactor’.

De keukenwijsheid van Judith Cyrus

Het boek Paramaribo. Een culinaire smeltkroes van Judith Cyrus is veelgeprezen. Hiske Versprille ging op bezoek bij de Surinaamse chef in Amsterdam en kreeg de betekenis van de Surinaamse keuken naar binnen gelepeld: ‘de keuken en eetcultuur van Suriname zijn er niet zómaar; daar zit een diepte, een logica en een geschiedenis achter.’

