GroenLinks en PvdA willen linkse premierskandidaat in stelling brengen

Fractievoorzitters Jesse Klaver en Attje Kuiken bij de persconferentie van GroenLinks en PvdA, in Dudok Den Haag. Beeld Lina Selg

De twee partijvoorzitters, Ester-Mirjan Sent (PvdA) en Katinka Eikelenboom, benadrukten zondag tijdens een presentatie in Den Haag dat ‘alle draaiboeken’ voor de nieuwe verkiezingen al klaarliggen. De partijtoppen verwachten ook dat er brede steun onder de achterbannen bestaat voor een gemeenschappelijke lijst en een links programma. De stembussen gaan maandag open en de uitslag wordt volgende week maandag al bekend.

‘Onze leden willen dat we een gezamenlijke vuist maken’, voorspelde voorzitter Sent. ‘We geloven in een links-progressieve doorbraak’, aldus Eikelenboom.

Partijleider Jesse Klaver van GroenLinks en PvdA-fractievoorzitter Attje Kuiken probeerden tijdens de bijeenkomst de leden alvast te mobiliseren via scherpe aanvallen op premier Mark Rutte. ‘Als je een kabinet laat vallen, omdat je oorlogskinderen wilt scheiden van hun ouders, ben je het ambt onwaardig’, zei Klaver over de premier.

Volgens Kuiken heeft Rutte het kabinet opgeblazen om dat hij zo hoopt de verkiezingen nog een keer te winnen, maar ze denkt dat het nu de tijd is voor ‘een linkse premier'. ‘We moeten rechts en guur Nederland verslaan’, aldus Kuiken, die Rutte ‘onbetrouwbaar’ noemde. Als het aan Kuiken ligt, gaat de PvdA nooit meer deel uitmaken van een kabinet met Rutte als premier. ‘Hij is uitgeregeerd.’

Frans Timmermans

GroenLinks en PvdA doen geheimzinnig over wie uiteindelijk de linkse premierskandidaat moet worden. Klaver en Kuiken willen niet zeggen of ze zelf ambities hebben. Zelfs op de vraag of er lijsttrekkersverkiezingen komen, wordt niet geantwoord door de partijtoppen.

PvdA-voorzitter Sent zegt niettemin ‘geen hobbels’ te verwachten bij het aanwijzen van de nieuwe lijsttrekker. Ze zegt dat het na de ledenraadpleging van komende week ‘op korte termijn’ duidelijk zal worden hoe de nieuwe lijsttrekker wordt aangewezen.

Veel wijst erop dat er achter de schermen al overeenstemming is over een mogelijke kandidaat. Een belangrijke optie lijkt Eurocommissaris Frans Timmermans, al zou hij dan voortijdig zijn post in Brussel moeten verlaten. Timmermans heeft als PvdA’er de afgelopen jaren een zeer groen profiel opgebouwd. Hij is daarnaast een uitgesproken voorstander van een fusie tussen de twee linkse partijen en kan bogen op een grote naamsbekendheid onder kiezers.

GroenLinks en PvdA benadrukken dat de gemeenschappelijke lijst bij de komende Tweede Kamerverkiezing niet betekent dat de partijen ook gaan fuseren. In de gemeentes, de provincies en in Europa kunnen de partijen los van elkaar blijven opereren. Wel zal er voor het landelijk beleid dus een gemeenschappelijk programma komen. De wetenschappelijke bureaus van beide partijen werken al langer samen om de standpunten op elkaar af te stemmen.