‘Er zijn tanks onderweg’, maar in de winkelstraten van Moskou klinkt muziek

‘Er zijn tanks onderweg naar Moskou.’ Een vrouw van middelbare leeftijd praat met gedempte stem tegen een vriendin, met wie ze bij het verkeerslicht staat te wachten. Hun gezichten staan somber. Iets verderop luistert een wandelaar naar het laatste nieuws, dat klinkt uit zijn telefoon. De naam Prigozjin is duidelijk te horen uit de luidspreker.

Hoewel de staatsmedia er mondjesmaat over berichten, zijn veel Moskovieten zich terdege bewust van de stormachtige ontwikkelingen in het zuiden van het land, en de opvallend snelle opmars van de Wagnergroep richting de hoofdstad. Maar op het eerste gezicht is van die onrust vrijwel niets te merken. In Moskou is het op het oog een zaterdag als alle anderen. In de drukke winkelstraten in het centrum klinkt muziek, mensen maken foto’s, eten een ijsje of zitten op het terras. De enige wanklank in het straatbeeld zijn de verontrustende elektronische nieuwskoppen die voortdurend langs snellen op de gevel van het gebouw van staatspersbureau Tass. ‘De muiterij zal hard worden neergeslagen.’

Onder controle

De Russische televisie zet intussen alle zeilen bij om de indruk te wekken dat alles normaal en onder controle is. De programmering is niet aangepast na de speciaal ingelaste televisietoespraak van president Poetin eerder op de dag. De nieuwsbulletins op televisie tonen gedurende de dag beelden uit Rostov, waar de Wagneropstand is begonnen, maar melden niets over de snelle opmars van Prigozjins troepen in de richting van Moskou.

Rondom het Rode Plein staan politiemensen opgesteld. Het plein zelf is afgesloten met dranghekken, wat naar verluidt te maken heeft met de jongste ontwikkelingen. Maar waar de avond tevoren de Moskovieten via Twitter en Telegram verontrustende beelden deelden van meerdere pantservoertuigen in het stadscentrum en opvallende politie-activiteit, is daarvan overdag al vrijwel niets meer te bespeuren, ook niet in de omgeving van strategisch belangrijke gebouwen als het ministerie van Defensie of het Kremlin.

Zwaar bewapende militairen

Langs de uitvalswegen naar het zuiden, waarlangs de Wagnergroepen mogelijk Moskou kunnen bereiken, is wel militair materieel opgesteld en zijn controleposten ingericht. In de buitenwijk Jasenevo staan zwaar bewapende militairen langs de weg. Er staat een pantservoertuig en er zijn zandzakken aangebracht, die enige bescherming moeten bieden in geval van een aanval, als een laatste bastion langs de weg die naar het stadscentrum leidt.

De Moskou-rivier die langs het Kremlin stroomt is voor een zomerse dag als deze wél opvallend leeg. Eerder op de dag is de vaart van rondvaartboten en andere vaartuigen stilgelegd. Een geheel lege rondvaartboot vaart stroomopwaarts langs het Gorkipark, op weg naar de thuishaven, gadegeslagen door de bemanning van een patrouille van de Nationale Garde.

In datzelfde Gorkipark zouden zich zaterdagavond tienduizenden scholieren uit de hele stad verzamelen voor een grandioos eindexamenfeest dat tot in de kleine uurtjes zou doorgaan. Bekende zangers, onder wie de in patriottische kringen zeer populaire Shaman, zouden er hun opwachting maken. Maar omdat in Moskou een anti-terreurregime is ingesteld zijn alle massa-evenementen afgelast.

Examenfestiviteiten

Dat geldt ook voor de diploma-uitreikingen in de Moskouse scholen, die voor zaterdag op de agenda stonden. Volgens het stadsbestuur zijn de examenfestiviteiten nu doorgeschoven naar 1 juli, in de kennelijke overtuiging dat de rust in en om de hoofdstad dan zal zijn weergekeerd. In Sint-Petersburg, zeshonderd kilometer verderop, gaan de geplande traditionele nachtelijke festiviteiten op de rivier Neva overigens gewoon door.

Tegen het vallen van de avond roept de Moskouse burgemeester Sergej Sobjanin de inwoners van zijn stad op voorlopig binnen te blijven en zich niet onnodig door de stad te verplaatsen in verband met ‘het mogelijk afsluiten voor verkeer in afzonderlijke wijken en op afzonderlijke wegen’. Voor maandag heeft hij bovendien een vrije dag afgekondigd ‘om de risico’s te minimaliseren’. Maar wat voor risico’s dat dan zijn en wat de burgemeester überhaupt verwacht in de komende uren en dagen blijft onduidelijk. De vrije dag geldt overigens niet voor overheidsdiensten en de defensie-industrie. En, besluit de burgemeester, ‘belt u tijdig 112 als u iets bijzonders ziet’.