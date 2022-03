Wereld in beeld: Oekraïne

Beeld Evgeniy Maloletka / AP

In de buitenwijken van d­e zuidelijke havenstad ­Marioepol worden in een massagraf de ­lichamen begraven van burgers die zijn omgekomen bij Russische bombardementen. Volgens de locoburgemeester van de stad zijn sinds de invasie zeker 1.200 inwoners van ­Marioepol om het leven gekomen. Vanwege de bombardementen behoort een fatsoenlijke begrafenis niet tot de mogelijkheden. En dus verdwijnen de levenloze lichamen een voor een in het gat, 47 in totaal, aldus de locoburgemeester. De foto werd woensdag ­genomen door de Oekraïense fotograaf Evgeniy Maloletka en door het Amerikaanse persbureau The Associated Press verspreid.