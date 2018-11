Beeld Ye Aung The / AFP

Myanmar

In Myanmar worden bij het traditionele Tazaungdain-festival (‘het festival van licht’) kleurrijke luchtballonnen met zelfgemaakt vuurwerk de nachtelijke hemel in gestuurd. In de noordoostelijke stad Taunggyi draaide dat op een kleine ramp uit toen een ballon met aan boord achttien kilo vuurwerk in de lucht explodeerde en op de menigte neerviel. Negen mensen raakten gewond bij het ongeval.

Beeld Tauseef Mustafa / AFP

India

Duizenden moslims in de Indiase stad Srinagar in Kashmir zijn ontroerd als een priester het belangrijkste reliek van het heiligdom Hazratbal toont: een haar die uit de baard van de profeet Mohammed afkomstig zou zijn. Het reliek wordt tevoorschijn gehaald tijdens de Mawlid an-Nabi, de geboortedag van de profeet. De haar weet doorgaans veel mensen op de been te krijgen. Toen hij in 1963 vermist werd, liepen honderdduizenden moslims protesterend door de straten van Kashmir. Twee weken later werd de haar teruggevonden.

Beeld Saeed Khan / AFP

Papoea-Nieuw-Guinea

Papoea’s in traditionele kledij worden bij het parlementsgebouw in Port Moresby door de beveiliging gescreend, vlak voor de openingsceremonie van de APEC. Bij de bijeenkomst komen topfiguren uit Azië en landen die aan de Grote Oceaan grenzen samen om over economische zaken te spreken. Dit jaar ging de APEC vooral over het handelsgeschil tussen China en de Verenigde Staten.

Beeld Marzooq al-Jabiry / AFP

Jemen

De 10-jarige Ghazi Saleh ligt op bed in het Al-Mudhafar ziekenhuis in de stad Taiz in Jemen. Hij weegt acht kilo, en is door de uithongering niet meer in staat zich te bewegen of om te huilen. Volgens de Verenigde Naties dreigt in Jemen voor de helft van alle inwoners de hongersnood. Veertien miljoen mensen lopen het risico ernstig ondervoed te raken en te overlijden. In het land woedt sinds 2015 een burgeroorlog.

Beeld Door regime verstrekte foto

Noord-Korea

Een Noord-Koreaanse wachtpost in de gedemilitariseerde zone wordt opgeblazen. In september sloten de leiders van de twee Korea’s een akkoord om de spanningen aan de grens te verminderen. Een van de afspraken was dat ze voor het einde van november allebei tien wachtposten aan de grens zouden vernietigen.