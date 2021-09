Waarom geen lijst in de vorm van een pizzapunt? Op fotobeurs Unseen is niets te gek

Liefhebbers van moderne fotografie moeten dit weekend in Amsterdam zijn, waar fotobeurs Unseen weer terug is. Nieuw dit jaar is de aandacht voor vintagefotografie en de lijst óm de foto.

Het zag er even heel slecht uit voor de internationale fotografiebeurs Unseen, sinds 2012 op het Westergasterrein in Amsterdam. Een faillissement na het wegvallen van sponsoren en te grote ambities deden de veelgeprezen jaarlijkse beurs haast de das om. Maar begin vorig jaar kwam de hulp uit Rotterdam toen de namen achter Art Rotterdam en GalleryViewer.com de boedel overnamen en een doorstart mogelijk maakten. Vorig jaar werd de 9de editie geschrapt, dit jaar moet het lukken.

Directeur en oprichter Roderick van der Lee noemt de beurs toonaangevend op het gebied van ontdekken en verzamelen van vernieuwende fotografie. Eerder nam Unseen verschillende vormen aan, van festival tot online platform. Dit jaar is het weer als vanouds een fotobeurs. Nieuwe ingrediënten zijn Past/Present, waarin vintagefotografie gecombineerd wordt met werk van moderne fotografen, en Unbound, dat moet aantonen dat fotografie meer is dan kunst op een plat vlak; denk aan grote installaties, videokunst en beeldhouwkunst.

Jan Hoek is een van de fotografen die te zien is op Unseen. In zijn serie New ways of framing revolution is elke foto te zien in een onconventionele lijst. Hoek: ‘Veel fotografen kunnen zich persoonlijk uiten in fotografie op de meest uiteenlopende manieren, maar als het aankomt op lijsten kiezen ze vaak toch voor museumglas of eikenhout, allemaal hetzelfde. Dat vind ik een tuttig keurslijf.’

Supermodel Kim TV Beeld Jan Hoek/ Vriend van Bavink

Op Unseen presenteert hij lijsten die een even groot onderdeel van het kunstwerk zijn als de foto zelf. ‘Er is bijvoorbeeld een lijst in de vorm van een pizzapunt, en een waarin allemaal neuzen zijn gekleid. Die laatste zit om een foto van Ben Augustus, kunstenaar bij Galerie Atelier Herenplaats. Hij lijkt zelf een beetje op een standbeeld en al die neuzen lijken ook uit een standbeeld te komen. Als je foto’s één laat worden met de lijst, dan worden het echt unieke werken.’

Unseen: van 17 tot en met 19 september vindt de negende editie van deze internationale kunstbeurs plaats op het Cultuurpark Westergas in Amsterdam. unseenamsterdam.com

Bongard 1 Beeld Uta Eisenreich/ Courtesy of Ellen de Bruijne Projects

Beeld Maarten Baas/Galerie Ron Mandos

Van Gogh#7 Beeld Ruud van Empel

The two sisters (part 2) Beeld Lara Verheijden

Music makes the pain fade Beeld Derrick Ofosu Boateng

Swan Neck Vase (China Girls) Beeld Valerie Belin, Courtesy of Flatland

Beeld PUTPUT/Galerie Esther Woerdehoff

Coroa Radial Beeld Marco Maria Zanin, Courtsey SpazioNuovo

Searching for heritage Beeld Karim El Maktafi

Kromanti - The Great Race Beeld Lisandro Suriel

Atomic Flower, FLUX Series Beeld Alia Ali

Mammoth carving resting beneath a weapon, Caves and Myths Beeld Giovanna Petrocchi

Untitled (Zanj 2) Beeld Mohau Modisakeng

Noix, patch part 01 Beeld Saskia Noor van Imhoff

Mother and Daughter II Beeld Haneem Christian

Landscape with a Rose Pink Curtain in the Woods Beeld Yoshiki Hase

Untitled Beeld Gohar Dashti

Kontakt IV Beeld Máté BARTHA

Benevolence Beeld Julie Cockburn

We run this mother Beeld Fatima-Zohra Serri

Beeld Antony Cairns, Courtsey of Stieglitz19

Beeld DDerrick Ofosu Boateng - Courtesy of 193 Gallery.png

Beeld Robby Muller, Courtesy of Annet Gelink Gallery