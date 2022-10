Voor Ineke is het fotograferen van geiten een gevoelskwestie

Ineke Oosthoek Beeld Jan Dirk van der Burg

Ineke Oosthoek (68), Zwolle

Op het Nationaal Geiten Event 2022 in de IJsselhallen – waar Bregje 25 van de Enkhoeve dit jaar tot mooiste geit van het land werd gekozen – heeft Ineke de hele dag staan standwerken voor haar nieuwe boek. Want naast holistisch tekendocent is zij ook auteur van Geitengein, een boek vol geitenfotografie, begeleid met ‘elfjes’, het instapmodel onder de dichtvormen van – het woord zegt het al – elf woorden die wonderwel goed werken bij geitenobservaties.

‘Ik ben ooit begonnen met het fotograferen van planten en bloemen, maar dat was op een gegeven moment geen uitdaging meer. Ik ben overgestapt naar koeien, vervolgens naar varkens en daar kreeg ik echt de geest. Maar toen kwam er bij ons varkenspest, mocht ik de stal niet meer in. Toen dacht ik: maar je hebt ook nog geiten!’ Sindsdien heeft Ineke alle focus op de eigenzinnigste soort in hoefdierenland.

‘Ik ben nu helemaal into de geit. Ik heb geitengemekker ook als ringtone, dus ik denk hier steeds dat ik gebeld word, haha.’ Voor Ineke is geitenfotografie een gevoelskwestie. ‘Een echte fotograaf zou mijn foto’s misschien niet echt goede foto’s vinden, ik fotoshop niks, maar het is wél levensecht. Net als de elfjes. Als het niet meteen in mij opkomt, is het ook meteen niet goed. ‘