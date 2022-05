Voor iedere smaak, voor elk huishouden en voor elke muur is er wel een Nachtwacht beschikbaar

Karin Terpstra Beeld Clemens Rikken

Karin Terpstra (36), oncologieverpleegkundige

‘Wij hebben De Nachtwacht in het trapgat hangen. Onze zoon Jens is autistisch en valt moeilijk in slaap en daarom zit ik bijna elke avond op de trap, naast zijn kamer. Hij voelt dan dat ik in zijn buurt ben en daar wordt hij rustig van. Ik zit er dagelijks een uur en dan kijk ik naar De Nachtwacht. Dat brengt mij dan weer rust.’

Jesse Giling Beeld Clemens Rikken

Jesse Giling (40), kunstenaar

‘De visie van Rembrandt is voor mij erg herkenbaar. Dwars zijn, een eigen kijk, dat probeer ik ook te bereiken in mijn werk. De Nachtwacht heb ik van vrienden gekregen. Hij komt uit China. Het hondje staat er niet op, zodat het geen exacte replica is. Ik mis het beestje niet. Zo is het schilderij ook prima.’

Annet van Tilborg Beeld Clemens Rikken

Annet van Tilborg (55), administratief medewerker

‘Ik heb De Nachtwacht maar één keer in het echt gezien en was er meteen gek op. Ik heb altijd geroepen dat ik zoiets in huis wilde hebben. Later vonden we op internet dit behang. Het was nog best moeilijk om het op de muur te krijgen, de naden precies laten passen is een nauwkeurig werkje.’

Kylan Postema Beeld Clemens Rikken

Kylan Postema (27) en Barbara Meulenbelt (24), beiden student

Kylian: ‘Ik kreeg deze puzzel uit de erfenis van mijn opa en oma. Die twee hebben er echt op gezwoegd om de vijfduizend stukjes keurig in elkaar te zetten. Ze vonden het zo’n rotwerk dat ze de puzzel uiteindelijk op een plank hebben gelijmd. Nu hangt hij hier, zodat opa en oma een beetje voortleven in ons huis.’

Michel van Binnendijk Beeld Clemens Rikken

Michel van Binnendijk (32), docent

‘Ik vond deze Nachtwacht in een kringloopwinkel. Het voelde alsof ik een echte Rembrandt had gevonden. Bij de kassa zagen andere bezoekers ’m ook, en ineens wilden ze allemaal deze hebben. Ik ben er erg trots op, maar wellicht ga ik ’m toch verkopen, want hij staat niet echt meer in onze nieuwe inrichting.’

Bonnie van Schaik Beeld Clemens Rikken

Bonnie van Schaik (51), stewardess

‘Dit kunstwerk past perfect in ons interieur, het is tijdloos en een echte eyecatcher. Als ik weer eens thuiskom na een lange reis en ik zie De Nachtwacht hier hangen, dan voelt dat echt als thuiskomen. Ook doe ik vaak aan yoga voor het schilderij. Heerlijk ontspannen en rustgevend.’

Max Kamperman Beeld Clemens Rikken

Max Kamperman (50), medewerker bij een verzekeringsmaatschappij

‘We hadden eerst de skyline van New York hier aan de muur hangen, maar door de geintjes van Trump hebben we die met de decoupeerzaag ritueel vernietigd. Op deze echte Hollandse Meester zijn we erg trots. We hebben De Nachtwacht even breed als het raam laten maken, zo blijft de aankleding lekker rustig.’

Jan van Rooij Beeld Clemens Rikken

Jan van Rooij (51), bakker

‘Het is een Nachtwacht met alle figuren uit de Efteling. Ze staan er allemaal op: Langnek, Roodkapje, De Trollenkoning, Ezeltje Strek Je, Holle Bolle Gijs en ga zo maar door. Ik kom al vanaf mijn 4de in De Efteling. Ik ben er echt honderden keren geweest. Het blijft zó mooi. Ik moet er wel vaak met de Swiffer langs om het een beetje toonbaar te houden.’

Bianca van Brenck Beeld Clemens Rikken

Bianca van Brenk (50), wiskundedocent

‘Het is een schilderij van een grote groep mensen, maar niemand kijkt je aan. Kijk maar. Ik voel me niet bespied als ik hier alleen aan tafel zit, terwijl ik toch veel mensen om me heen heb. Je blijft ernaar kijken. Ik vond De Nachtwacht via internet, betaalde er maar 850 euro voor. Een koopje voor deze Oude Meester.’

Marcus de Vries Beeld Clemens Rikken

Marcus de Vries (54), freepainter

‘Ik zag deze Nachtwacht bij de Action liggen. Vond het maar een somber doek. De echte vind ik trouwens ook niet mooi qua kleurstelling. Ik dacht: dat kan beter, een beetje vrolijker. Dus ik heb mijn eigen vrolijke kleurenpalet erop losgelaten. Noem het een gerecyclede Nachtwacht, die beter in de huidige moderne woonkamer past.’