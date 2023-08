Van ‘Dit is ook Polen’ tot ‘Hpilkmuf’: net niet verschenen boeken uit het universum van Gummbah

Jaarlijks verschijnen er miljoenen boeken, maar wat gebeurt er met boeken die de ambitie hadden te verschijnen maar dat nooit deden? Gummbah, de artiestennaam van Gertjan van Leeuwen (56), ‘verzamelt’ al bijna veertig jaar zulke boeken.

In 2010 bundelde hij een groot deel van zijn verzameling in het toepasselijk getitelde Net niet verschenen boeken, met daarin onder meer de klassiekers Borduren met gebalde vuisten en Huizen die op Ronald Koeman lijken. In de dertien jaar die volgden is Van Leeuwen onverstoorbaar verder gegaan met het verzamelen van boeken die de drukpers om uiteenlopende redenen net niet haalden. Daarvan hier een kleine selectie.

Hoe kleur ons gebruikt Beeld Gummbah

4 truckers over pijn Beeld Gummbah

Debbie Beeld Gummbah

Naakt op de motorkap van de taal Beeld Gummbah

Dit is ook Polen Beeld Gummbah

Zo wit en blauw dooraderd Beeld Gummbah

Brabant in foto's Beeld Gumbbah