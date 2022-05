Van der Poel geniet van zijn fiets en behoudt het roze: ‘Ik geloofde er meer in dan vorig jaar in de Tour’

Mathieu van der Poel in Boedapest. Beeld AP

Het leek vrijdag een bezegeling van een afspraak, Mathieu van der Poel die zittend in de berm na zijn zege in de openingsetappe van de Giro d’Italia naar Viségrad zijn vinger opstak in de richting van de voorbijrijdende Tom Dumoulin. Ik vandaag de roze trui, morgen is het aan jou.

Een dag later, op de Burchtheuvel van Boedapest, pakt het toch net wat anders uit. Het is Van der Poel zelf die het roze behoudt door in de tijdrit van 9,2 kilometer tweede te worden, op 3 seconden van ritwinnaar Simon Yates uit Groot-Brittannië. Hij houdt Dumoulin 2 seconden achter zich. Wilco Kelderman (7de op 12 seconden van Yates) en Thymen Arensman (10de op 18 seconden) voltooien een Nederlands kwartet in de hoogste regionen van de uitslag. Dankzij bonificatieseconden leidt Van der Poel nu het klassement met een voorsprong van 11 seconden op Yates en 16 op Dumoulin.

Een duivel in een wijwatervat

De kopman van Alpecin-Fenix is geen specialist in het rijden tegen de klok, hij oefent nauwelijks op de gestroomlijnde fiets, maar als het erom spant weert hij zich als een duivel in een wijwatervat. Zo knokte hij zich vorig jaar in een tijdrit in de Tour de France naar een vijfde plek in een ultieme poging de gele trui nog een dag langer te dragen. Nu was het behoud van het roze het grote doel.

Het zijn zaterdag collega’s die hem grote kansen op de ritzege toedichten. Zowel Jos van Emden als Thymen Arensman verklaart na het passeren van de streep dat het parcours de viervoudige wereldkampioen veldrijden moet passen als een warme jas: veel draaien en keren, klinkers en een korte en steile klim aan het eind. ‘Dit is gemaakt voor crossers’, oordeelt Van Emden. Arensman: ‘Het leek wel een cyclocross.’ Wat ook kon helpen: Van der Poel is een renner die prijs stelt op uiterlijk vertoon: hij geniet van zijn volledig in het roze gespoten fiets (The Pink Panther) waarmee hij door de straten van Boedapest jaagt. ‘Dat geeft moraal’, beaamt hij na de race. ‘Dat geeft plaatjes die ik voor de rest van mijn leven ga koesteren.’

Zo diep als de vorige dag in Visegrád, is hij in de schaduw van het Vissersbastion en de Matthiaskerk op de heuvel niet gegaan. ‘Ik kan er tevreden mee zijn. Ik wist dat het mogelijk was, ik geloofde er meer in dan vorig jaar in de Tour.’ Hier en daar heeft hij wat seconden laten liggen, gelooft hij. In het begin heeft hij het misschien wat te makkelijk opgevat, in de bochten wilde hij niet te veel risico nemen en op de klim had hij een ‘minder moment’. Dat hij hier als veldrijder in het voordeel was, betwijfelt hij. ‘Er waren maar een paar technische bochten, de rest was toch behoorlijk snel en op de rechte stukken voelde ik me juist goed.’

Race tegen de klok

Dumoulin, in deze Giro de specialist in de race tegen de klok met de rijkste erelijst, is zaterdag na zijn race al omgekeerd om plaats te nemen in de zogeheten hot seat, de plek voor de snelste renner tot dan, als hij hoort dat na hem Yates hem voorbij is. De teleurstelling overheerst - na het passeren van de finish schoot het nog even door hem heen: wie weet. ‘Ik had er zin in, het parcours was wel iets voor mij. Ik voelde wel dat er power op zat, maar ik wist ook dat ik geen wonderbenen had. Het was rammen van bocht naar bocht. Maar ik had niet genoeg over op de klim om nog door te versnellen.’ Het resultaat is wel dat hij tijd pakt op concurrenten in het algemeen klassement. Zo geven onder anderen Pelle Bilbao, Romain Bardet, João Almeida en Richard Carapaz meer dan 10 seconden toe.

De vraag aan Van der Poel of hij ook in de vlakke etappe morgen langs het Balatonmeer andermaal voor winst zal rijden, krijgt een verrassend antwoord. Nee, dus. Hij zal zich gaan inspannen voor zijn pure sprinter in de ploeg, de Italiaan Jakub Mareczko. ‘Het is niet aan mij, hij is onze man, ik zal blij zijn hem te kunnen helpen.’