Robert de Hartogh (1942-2022), fotograaf die mensen liet zien die niet werden gezien

Afrikaanderwijk, Rotterdam (1979). Beeld Robert de Hartogh / Nederlands Fotomuseum

Vanaf de jaren zeventig fotografeerde Robert de Hartogh gastarbeiders in Nederland, als een van de eersten. Meer dan dertig jaar zou de Rotterdamse fotograaf arbeidsmigranten in Nederland blijven volgen. Hij legde vrijwel alle facetten van hun leven vast, van een bezoek aan de Vreemdelingenpolitie tot aan de viering van feesten. Op zijn website (robertdehartogh.nl) zijn duizenden van zijn opnames te zien. Die hebben ‘een belangrijke bijdrage geleverd aan de beeldvorming over migranten in Nederland’, stelt het Nederlands Fotomuseum, dat het archief van de fotograaf beheert.

Vrijdag overleed De Hartogh op 79-jarige leeftijd. Hij had een voorliefde voor etsen, maar zou door zijn fotografie bekend worden. Dat hij gastarbeiders met zijn camera ging volgen, kwam door een samenloop van omstandigheden. Tijdens zijn opleiding aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Rotterdam leerde hij een Turkse medestudente kennen, die later een belangrijke rol speelde in de emancipatie van Turkse vrouwen in Nederland.

Turkse vrouw met haar zonen in besnijdenispak (1979). Beeld Robert de Hartogh / Nederlands Fotomuseum

Zij bracht hem in contact met Turkse families. Hij was bij een van die families toen in 1972 rellen uitbraken op het Rotterdamse Afrikaanderplein. Huisjesmelkers hadden in de buurt veel panden opgekocht om flinke winst te maken met de huisvesting van gastarbeiders. Dat leidde tot ongenoegen van de oude bewoners van de buurt, die zich tegen de migranten keerden.

‘We zaten binnen bij een familie. De molotovcocktails vlogen door de ramen. Ik besloot toen de camera op te pakken. Om mensen te laten zien die niet werden gezien’, vertelde De Hartogh later aan schrijver Abdelkader Benali. Die schreef begin dit jaar in Trouw een column over de fotograaf.

Vorige week vrijdag werd De Hartogh nog genoemd in een artikel in een Goudse krant, omdat foto’s van zijn hand vanaf april 2023 te zien zijn in Museum Gouda. Deze tentoonstelling combineert zijn werk met nieuwe foto’s van zijn bijna vijftig jaar jongere collega Khalid Amakran, zelf zoon van een gastarbeider. Een dag later overleed De Hartogh onverwachts.

Museum Gouda laat weten dat de tentoonstelling met het werk van De Hartogh en Amakran volgend jaar doorgaat. Hun expositie behoort tot een serie, ‘De Mix Nederland’, die elk jaar in een museum in de buurt van een treinstation te zien is. Daarin wordt historische fotografie gebruikt als bron van inspiratie voor hedendaagse Nederlandse fotografen. Amakran maakt de komende tijd foto's en video’s van kinderen en kleinkinderen van Marokkaanse arbeidsmigranten. In het krantenartikel deed hij een oproep aan kandidaten om zich te melden.

Gebed in de Doelen, Rotterdam (1975-1979). Beeld Robert de Hartogh / Nederlands Fotomuseum

‘Het is de bedoeling’, zegt Amakran, die de afgelopen maanden veel contact had met De Hartogh, ‘dat zijn werk en mijn werk om en om komt te hangen in de tentoonstelling. Ik ben zijn foto’s aan het selecteren. Ik hoop hem met het resultaat eer te kunnen bewijzen.’