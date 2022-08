Rio in Rotterdam: doe eens níét normaal, het leven is al zo gewoon

Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Tijdens de eerste editie van het Rotterdamse zomercarnaval, in 1983, heette het officieel nog het ‘Antilliaans zomercarnaval’, maar dat is al lang niet meer zo. In de edities die volgden, sloten elk jaar nieuwe culturen en nationaliteiten aan, van Surinamers tot in Nederland woonachtige Brazilianen en Ghanezen, waardoor het straatfeest steeds ietsjes uitbundiger werd. Toen op gegeven moment zelfs Groningers en Drenten begonnen mee te dansen, wist men zeker dat de traditie onbreekbaar was.

Of nou ja, bijna onbreekbaar, want de afgelopen twee jaar ging het carnaval niet door vanwege de pandemie, met als gevolg dat fotograaf Guus Dubbelman dit jaar een imposante inhaalmanoeuvre van onderdrukt verlangen kon vastleggen. Door heel Rotterdam heen zag hij professionele dansers en amateurdansers, hij zag de wulpse verrukking bij het publiek, de veren, de fonkelende steentjes, de brassbands en een sfeer waarbij het niet uitmaakt of je krap of juist wat ruimer in het vlees zit.

Voor het eerst werd er dit jaar naast een queen van het zomercarnaval ook een king gekozen, omdat inclusiviteit belangrijk is en mannen er nu eenmaal ook van kunnen genieten zich op te doffen en te knutselen aan fleurige praalwagens.Bij het plein voor Rotterdam Centraal werd gepoogd het wereldrecord grootste salsadans ooit te breken, wat lukte toen 1.523 mensen samen de Cubaanse Rueda de Casino dansten. In de Witte de Withstraat heerste de onbekommerdheid van het weekend, je had de tortelende stelletjes bij de Blaak, overal was eten, drinken, kostuums en de afwezigheid van gêne, er waren dansende vrouwen in pakjes van satijn die zich volledig bewust waren van de begeerte die ze opriepen bij de mannen aan de zijkant. En als de zon doorkwam flapperden de T-shirts in de warme wind.

Het zomercarnaval in Rotterdam is het exacte tegenovergestelde van ‘doe maar normaal, want dan doe je al gek genoeg’. En dat is maar goed ook, want het leven is al zo gewoontjes, dus waarom zou je eigenlijk niet overdag dansen op straat?

