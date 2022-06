Opgestoken middelvingers en penistakken: als je goed kijkt, zie je vreemde dingen in de natuur

Scheer je weg Beeld Jaap Scheeren

Jaap Scheeren (42) ging uit wandelen, en stapte in de natuur. Er waren bosgebieden, en ook wel duingebieden, en hij zag de leipste dingen. Gelukkig trok hij een kinderkar voort, met daarin zijn fotografenshit, en kon hij aan de slag.

Hij ging niet zomaar uit wandelen, want Jaap Scheeren had een idee om te fotograferen. Het begon met een door een vriend toegestuurde foto van bloeiende dennebomen, met bijpassende tekst: ‘Fuck you’. Als je goed keek, leek het op middelvingers die omhoog gestoken werden.

Kuiken Beeld Jaap Scheeren

Daag Scheeren niet uit, want toen trok hij de natuur in om vreemde capriolen te fotograferen, zoals daar zijn bomen als olifanten, of takken die op penetrerende penissen lijken. En als je eenmaal eigenaardige beelden in de natuur hebt gezien, dan blijf je ze zien. Hij zag bomen die vriendschappen sloten. Een jonge boom die een ouwe helpt. Een parend echtpaar. Dansende herten. Hij ging steeds langzamer wandelen, om steeds meer te kunnen zien, en bleef dat vier jaar lang doen.

Je kunt wel zeggen dat zijn relatie met de natuur veranderde, hij kreeg er vooral veel meer waardering voor.

De fallische boom Beeld Jaap Scheeren

En er was nog iets: hij kwam tot de slotsom – en dat werd dan ook de rode draad in zijn nieuwe boek Flipping the Bird (met tekst van Rik van der Bos) – dat die hele natuur wel zo’n beetje klaar is met de mens. Rot op, laat ons met rust. Jullie tijd is geweest, jullie hebben je tijd gehad, en er niks van gebakken.

De vriendschap Beeld Jaap Scheeren

Hij zag deze gedachte tot volle wasdom komen bij een chillende zwaan. Drie kwartier lang richtte Scheeren zijn fototoestel op hem, totdat de zwaan zijn nek uitrekte. Alsof hij wilde zeggen: mooi geweest, opflikkeren Scheeren. Je hebt me nu toch wel een keer. Wegwezen jij, en jullie allemaal, mensen.

Kom hier zeewier Beeld Jaap Scheeren

De fotograaf biedt drie prints uit de serie aan in een oplage van 100 stuks. Een print (20x30 cm) kost € 150. ‘Flipping the bird’ is verschenen bij uitgeverij Fw:Books.