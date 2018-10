Op zoek naar vreugdetranen, verliezersverdriet, uitputting – de menselijke trekjes van gevestigde wielerreputaties

Het waren de gevestigde reputaties die tijdens de wereldkampioenschappen wielrennen in Innsbruck de meeste aandacht van de fotograaf opeisten. Hij stelde scherp op Alejandro Valverde, Rohan Dennis, Tom Dumoulin, Annemiek van Vleuten, Anna van der Breggen en geoliede teams die het opnemen tegen de klok. Het was hem te doen om de kanshebbers en wie weet de latere kampioenen, gestold in het decor van Alpenwanden en riviervalleien, het liefst in beelden waarop het resultaat zich al aandient. Een houding of gelaatsuitdrukking. Ze wisten het zelf ook. De regenboogtrui zat virtueel al om de schouders, of ze wisten zeker dat het podium buiten bereik lag; zie de gebroken knie van Van Vleuten, hieronder.

Annemiek van Vleuten verbijt de pijn en rijdt de wedstrijd uit met een gebroken knie. Foto Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Het was niet genoeg. Hij wilde ook bij de finish zijn. Toeslaan op het moment dat de winnaar het wiel over de streep drukt, bij voorkeur met een concurrent ernaast, op banddikte achterstand. En daarna snel verder, mee de mêlee in. Coaches, verzorgers, verslaggevers, collega’s, familieleden, vrienden. Op zoek naar vreugdetranen, verliezersverdriet, uitputting – ook gevestigde reputaties vertonen menselijke trekjes.

Remco Evenepoel, die het WK junioren met overmacht won, wordt omhelsd door zijn ouders. Foto Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Het blauwe shirt op de foto hierboven is van Remco Evenepoel. Hij is Belg en 18 jaar. Hij werd in Oostenrijk bij de junioren met zelden vertoonde overmacht wereldkampioen tijdrijden en wereldkampioen op de weg. In Vlaanderen is in het vocabulaire al een overtreffende trap opgedoken van winnen op z’n Merckxiaans – dominant, meedogenloos en allesverzengend zegevieren. Het schoot tekort. Remco won op z’n Evenepoels. Komend seizoen fietst hij al voor Quick-Step, topteam in het profpeloton. Hij kon ook al goed voetballen, hij speelde voor jeugdelftallen van PSV en Anderlecht.

Zijn ouders, Patrick, zelf oud-renner, en Agna, drukken hem tegen zich aan. Je ziet dat ze dolblij zijn. Jongen! Magistraal! Geweldig! Maar tegelijkertijd schemert een andere emotie door op hun gezichten tegen zijn schouders: bezorgdheid. Gaat dit wel goed aflopen? Zo jong nog, en zo veel torenhoge verwachtingen. Pas op, joengske. Er zijn er meer geweest die eraan zijn bezweken. Ook daarom houden ze hem stevig vast, nu het nog kan, nu hij nog geen gevestigde reputatie is en Klaas Jan van der Weij gewoon kan meekijken en afdrukken.

De Canadees Michael Woods (lichtblauw) kijkt achterom, zoekt Romain Bardet en Alejandro Valverde die hem achtervolgen op de ‘Hel van Höll’, een helling met een stijgingspercentage van soms wel 28 procent. Foto Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

De rensters van Canyon Sram Racing vieren de overwinning bij de ploegentijdrit voor vrouwen. Foto Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Canyon Sram Racing raast naar de wereldtitel tijdrit vrouwen. Foto Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Anna van der Breggen krijgt de regenboogtrui. Foto Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant