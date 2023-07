Op de grand prix voor honden is 65 km per uur niet uitzonderlijk

Beeld David van Dam

De Afghaanse windhond en de Deense dog halen in volle vaart 45 kilometer per uur. De Dalmatiër en de Weimaraner bijna 60. De Engelse windhond oftewel de greyhound spant de kroon met een topsnelheid van bijna 70 kilometer per uur. Op de Blue Riband, de illustere Belgische honden-grand-prix in Beringen van de Kempische Vereniging voor Windhondrennen, is 65 een heel gewone snelheid. Sportjournaals openden er niet mee, maar op de Blue Riband van 11 juni liep deelnemer Amazing Aster een baanrecord op de 345 meter.

Voor wie nog nooit van de Blue Riband had gehoord: dat had fotograaf David van Dam – voor zijn politieke fotografie bekroond met onder meer de PrinsjesFotoprijs en de Zilveren Camera – tot voor kort ook niet: hij zag het racecircuit bij toeval liggen in de buurt van zijn vakantiehuisje. Windhondenraces behoren in Nederland en België al jaren tot de uitstervende evenementen. David van Dam is zelf een kattenbezitter. Van hondenraces had hij bepaald geen positief beeld.

Traditie onder vuur

In landen met een lange traditie in deze tak van sport à la het Verenigd Koninkrijk en Spanje ligt die al jaren onder vuur. Activisten ageren daar tegen meedogenloze trainingsschema’s en andersoortige wrede praktijken. Nog iets: aan de 20ste eeuw hielden hondenraces een ietwat ‘onfris’ imago over, door toedoen van flink wat verhalen over schimmige deals en greyhoundbaasjes met koffertjes cash.

Op zondagochtend 11 juni toog David van Dam voor het eerst in zijn leven naar de honden-grand-prix van Beringen. Hij trof er fijne mensen en een fijne sfeer, geen nare competitie. Veel baasjes raakten niet over hun honden uitgepraat. Er waren zelfs deelnemende honden die in de vorm van tatoeages op armen en ruggen van eigenaren prijkten. Honden en baasjes lijken op elkaar, zeggen ze vaak, maar op sommige foto’s van Van Dam zien we dat er verschillen kunnen bestaan qua postuur.

Wie eigenaren van racehonden vraagt of het wel goed is wat ze doen, kan als antwoord krijgen dat honden pas echt ongelukkig worden van een eenzaam bestaan binnenshuis en blokjes om aan de halsband. Kijk naar landen met veel zwerfhonden. Die zie je constant op hoge snelheid in groepjes over straat stuiven, en die worden daar niet voor beloond met hondensnoep.