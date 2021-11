Op bezoek bij de grootste ABBA-fans van Nederland

Voor ABBA-fans was de Zweedse popgroep altijd nog springlevend, maar met het verschijnen van hun nieuwe album Voyage vandaag gaat het Zweedse popavontuur gewoon verder, na een pauze van veertig jaar. Fotograaf Marcel van den Bergh zocht de grootste ABBA-fans van Nederland thuis op.

Niet zomaar vier krabbels

Bonny van den Dobbelsteen (51) is niet voor een gat te vangen. En dat weten de vier ABBA-bandleden ook. Hoewel Move On Van den Dobbelsteens favoriete ABBA-nummer is, ging zij niet weg voordat ze de handtekeningen van Agnetha, Frida, Björn en Benny had. Die hangen dus nu in een lijst in de hal in haar woning in Grave, samen met foto’s die ze zelf van de bandleden heeft gemaakt.

De emotie van Anni-Frid

De Nederlands-Franse chansonnier Philippe Elan (61) koestert in zijn hart het gecombineerde stemgeluid van Agnetha en Frida. Maar misschien wel het meest dat van Frida, of moeten we zeggen Anni-Frid? Van haar, de donkerharige van de twee, vertaalde hij een sololiedje in het Frans, en zette dat op plaat, Donne-moi ton amour. Hij heeft zo nu en dan contact met haar. Het is niet zo vreemd dat volgens hem Fernando het mooiste ABBA-nummer is, daarop schittert Anni-Frid.

Philippe Elan. Beeld Marcel van den Bergh

Of haar moeder het weet?

Het is dat vandaag Voyage is uitgekomen, anders was Sophie Serraris (37) op deze pagina’s de enige fan die had kunnen zeggen dat ze na het ABBA-tijdperk was geboren. Voor de Haarlemse maakt het niet uit, haar passie laat zich niet tegenhouden. ‘Op feestjes ging de cd van ABBA altijd mee. Zelfs toen ik ging studeren in Zuid-Afrika zat hij in mijn koffer.’ Instant vrolijkheid. Met als topper: Does Your Mother Know.

Sophie Serraris. Beeld Marcel van den Bergh

De krukjes van Agnetha en Frida

Voor Hayo Sol (51) uit Amsterdam blijft Dancing Queen het mooiste ABBA-nummer. Sol verzamelde in zijn jeugd al van alles van ABBA - de collectie posters aan muur en deur getuigt daarvan - maar het meest trots is hij op de originele krukjes uit de Polar Studios die hij bezit. In die opnamestudio in Stockholm, die in 1977 door de mannelijke leden van ABBA, Benny Andersson en Björn Ulvaeus, werd opgericht, nam de Zweedse supergroep drie albums op. Hij was bovendien het decor voor de video van Gimme! Gimme! Gimme! En jawel hoor, na 1’08” staan Agnetha en Frida duidelijk voor de krukjes.

Hayo Sol. Beeld Marcel van den Bergh

Het begon met een spiegel

Het is niet zomaar een collectie waar Bé Annen (56) uit Appelscha tussen staat. Het zijn weliswaar veelal kleine memorabilia en merchandise, die hebben nou eenmaal zijn voorkeur, maar een aantal komt uit nalatenschappen van andere fans. ‘Ik koester ze met heel mijn hart.’ Overigens begint zijn verzameling al in 1968 met The Hep Stars, de band van Benny Andersson. Zijn eerste verzamelstuk: een ABBA-spiegel. Zijn nummer: Happy New Year.

Bé Annen. Beeld Marcel van den Bergh

Björn Ulvaeus, het kan niet anders

Wie de videoclip van Ring Ring (1973) opzoekt, zal zien dat Geert Dekkers (59) qua kleding als twee druppels water op Björn Ulvaeus lijkt. Niet zo gek want Dekkers heeft er een hobby van gemaakt om ABBA-tributeclips op te nemen. Met wat digitale techniek kom je een eind, zegt hij. ‘Ik ben me daardoor zelfs een lid van de groep gaan voelen.’ Overigens stamt Ring Ring uit de tijd dat ABBA nog Björn & Benny, Agnetha & Anni-Frid heette.