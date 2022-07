Ook in het fietsenhok op school rukt de e-bike op: ‘Fietsen is ineens leuk geworden’

Van links af: Timo, Joaquin, Brian, Senne en Jehfairo Beeld MARTIJN VAN DE GRIENDT

Brian Jonker (13) uit IJmuiden: ‘Toen ik had gekozen voor een middelbare school in Haarlem, vroegen mijn ouders of ik dan een elektrische fiets wilde. Nou, daar zeg ik geen nee tegen. Zij hadden er al een. In het weekend maken we samen vaak een rondje richting Zandvoort.’

Timo Rebergen (14) uit Haarlem: ‘Ik heb twee maanden geleden er een voor mijn verjaardag gekregen en zelf 150 euro bijgelegd. Het is een tweedehands fiets met een nieuwe accu erin. Voor school heb ik ’m niet nodig, ik woon één minuut hiervandaan, maar ik ben graag buiten en vind het leuk een beetje rond te fietsen. In de zomer is het echt fijn om met deze fiets door de duinen te gaan. Uiteindelijk wil ik wel een scooter. Ik krijg er een als ik niet rook.’

Senne de Jong (14) uit Zwanenburg: ‘Ik moet 12 kilometer fietsen. Toen ik nog op een gewone fiets reed, had ik als ik op school aankwam vaak zoiets van: poh!’

Jehfairo Smits (13), ook uit Zwanenburg: ‘We hadden elke dag tegenwind. Echt elke dag.’

Joaquin Hernandez (13) uit Haarlem: ‘Ik vind dit geen mooie fiets, maar dat maakt mij niet uit. Andere mensen kunnen wel zeggen dat-ie lelijk is, maar zij rijden niet op een elektrische fiets en moeten zelf al het werk doen. Ik heb er nog wel een hoor, een gewone fiets.’

Jehfairo: ‘Wheelies trekken! Als je dat doet op een e-bike terwijl je net een snelheidsboost krijgt, kun je echt hard achterover vallen.’

===

Jesley en Finn (rechts). Beeld MARTIJN VAN DE GRIENDT

Finn Stapel (13) uit Velserbroek: ‘Ik heb deze fiets pas twee weken. Fietsen is ineens leuk geworden. Ik werk bij de Jumbo en heb hem zelf betaald. Hij was tweedehands iets van 1.500 euro.’

Jesley Helling (14), ook uit Velserbroek: ‘Ik heb hem gekregen van mijn ouders en zelf 600 euro bijgelegd. Hiervoor had ik ook een e-bike, een ‘normale’. Die vond ik iets te saai, het moest harder. Met deze kan ik 30 kilometer per uur. Ik doe nu nog maar 7 minuten over de tocht naar school in Haarlem.’

Finn: ‘Dit is perfect voor mijn leeftijd, want ik kan nog geen scooter kopen. Als de accu leeg is, trapt het wel meteen extra zwaar. Ik ben er echt heel zuinig op, ik heb altijd een dik scooterslot bij me.’

Jesley: ‘Ik zet hem thuis binnen en maak hem netjes schoon. In onze vriendengroep heeft bijna iedereen een Super73, of de Knaap-fiets. Met een normale fiets ging ik nooit zomaar een stuk fietsen, maar nu is het net als wanneer je een vette scooter hebt: ik bel een vriend op, zullen we misschien even richting het bos gaan, met een omweg? Lekker in de natuur, beetje praten, oortjes in, muziek, eigenlijk gewoon toeren. We gaan bijvoorbeeld richting Overveen, een terras pakken. Als kind word je vaak wel raar aangekeken als je op terras zit, en dan kom je ook nog aan op zulke fietsen. Ik denk dat mensen denken: ze zullen wel verwend zijn.’ Grijnst: ‘Ik voel me op deze fiets wel een beetje, hoe zeg je dat, de man, dat geef ik eerlijk toe.’

===

Marit en Monica (rechts). Beeld MARTIJN VAN DE GRIENDT

Marit van den Brink (13) uit Harskamp: ‘Op school hebben wij een fietsenhok met heel veel stopcontacten, omdat zo veel kinderen met een elektrische fiets komen. Wij fietsen elke dag met veertien eersteklassers uit Harskamp, dat is 25 kilometer van Apeldoorn.’

Monica Meuleman (12): ‘Aan het begin van het schooljaar heb ik het een paar maanden met een normale fiets gedaan. Mijn drie oudere broers gingen op een normale fiets naar deze school, dus mijn vader dacht: dan kan zij het ook wel. Maar ik vond het zwaar en ongezellig.’

Marit: ‘Als je Monica tegenkwam was ze helemaal rood en bezweet, omdat ze zo hard moest fietsen. Mijn moeder had van vrienden met kinderen op deze school gehoord dat het zonder een e-bike gedoe was met samen fietsen. Je kunt wel bij iemand aanhangen, maar dat is slecht voor de fiets. Een keer kan natuurlijk wel, maar niet elke dag een uur lang.’

Monica: ‘Ik fietste eerst samen met mijn broer, maar hij heeft dit jaar eindexamen gedaan. Nu heb ik een elektrische fiets gekregen, zodat ik met de anderen kan meefietsen. Mijn moeder wil hem altijd lenen.’

Marit: ‘Mijn zus ook als ze ’s avonds weg moet. Als-ie de volgende ochtend weer opgeladen klaarstaat en ik ’m zelf niet nodig heb, vind ik het best. Ik zit ook weleens op haar gewone fiets, dan moet ik echt weer wennen. Het kost gewoon veel meer energie. Mijn fiets kan 26 kilometer per uur. Toen ik nog geen e-bike had, dacht ik als iemand mij inhaalde: dat gaat superhard. Nu ben ik zó aan de snelheid gewend dat ik af en toe denk: hoezo ben ik zo langzaam?’

===

Senna en Thijs (rechts). Beeld MARTIJN VAN DE GRIENDT

Thijs Koning (15) uit Barneveld: ‘Als je elke dag 32 kilometer heen en 32 kilometer terug fietst, kun je denk ik niet zeggen dat een e-bike je lui maakt.’

Senna Morren (15) uit Kootwijkerbroek: ‘Voor mij is het 24 kilometer. Als je een elektrische fiets hebt, gaat het wel. We zitten op een christelijke middelbare school. Pa en ma zeiden: als je naar deze school gaat, mag je of met de bus, of met de fiets, en dan krijg je een elektrische fiets van ons. Zij hebben er zelf ook een.’

Thijs: ‘Ik heb het wel een paar keer op een normale fiets gedaan, maar dat werkt niet. Je moet veel te hard trappen. En je komt helemaal bezweet aan.’

Senna: ‘Zomaar ergens naartoe fietsen doe ik echt nooit. Ik heb twee jaar lang kranten bezorgd en werk bij een montagebedrijf. Van het geld dat ik daarmee verdien, heb ik een scooter en een Aixam gekocht, zo’n 45-kilometerauto. Ik word 11 december pas 16, maar in de tussentijd kan ik ze alvast een beetje mooi maken.‘ Lacht: ‘Thijs mag straks wel met mij meerijden naar school, maar dan komt hij eerst maar naar Kootwijkerbroek gefietst.’

===

Van links af: Meike, Evie en Lieke. Beeld MARTIJN VAN DE GRIENDT

Evie van der Aar (14) uit Haarlemmerliede: ‘Toen mijn opa overleed, kregen mijn moeder en ik zijn elektrische fiets. Later kon ze er nog een krijgen via haar werk. Dat is deze Cortina. Als je een beetje doortrapt, kun je er 26 kilometer per uur mee.’

Meike de Kroon (14): ‘Ik hang elke dag bij Evie aan als we naar school fietsen. Dat scheelt echt veel.’

Evie: ‘Ik ben de enige van mijn vriendinnen met een elektrische fiets. Iedereen wil altijd aanhangen. Dat mag meestal wel van mij. De meeste mensen trappen mee, maar er zijn er ook die gewoon ophouden met trappen. Dan voel je je wel een beetje gebruikt.’

Meike: ‘Ik zou zelf ook wel graag een e-bike willen.’

Lieke Scheeres (13): ‘Ik ook. Maar ik zou hem dan zelf moeten betalen, ook de reparatie als er iets kapot aan gaat.’

Evie: ‘Eén meisje uit mijn klas heeft zo’n VanMoof, die zijn rond de 2 duizend euro. Dat zou ik er niet voor over hebben. Mijn moeder zegt ook: zodra we een helmpje op moeten, doen we het niet meer, hoor.’

Lieke: ‘Ik zit in de paardensport, dus al mijn geld gaat daar al naartoe. Ik krijg binnenkort mijn eigen paard. Ik heb ook gewoon benen die het doen, dus eigenlijk heb ik helemaal geen elektrische fiets nodig.’

Evie: ‘Als ik zou mogen kiezen tussen een elektrische fiets en een paard, dan sowieso een paard.’