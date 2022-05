Niet iedere hangoor is geschikt voor de Kleindierenshow, ziet de Fotograaf des Vaderlands

Frens Schulting. Beeld Jan Dirk van der Burg

Frens Schulting (51), Giethmen

Frens heeft na een lange dag op de Kleindierenshow in Giethmen zijn Franse hangoren weer uitgekooid. Hij greep dit keer naast de hoofdprijs – een half varken van slagerij Kouwen uit Lemele voor het fraaiste konijn – maar er was een collectieve troostprijs, namelijk het feit dat er überhaupt weer een show kon worden georganiseerd. ‘De fokkers komen ook uit heel Nederland weg, de concurrentie is groot. En je moet er wat voor over hebben op je vrije zaterdag. Het is 6 uur op in Ruinen, om 8 uur inkooien, dan de keuring, om 4 uur prijsuitreiking, uitkooien en dan weer terug naar Ruinen.’ Maar Frens weet als geen ander wat erbij komt kijken, hij fokt al veertig jaar Franse hangoren. ‘Het is een konijn met een lief karakter. Mij gaat het ook om het cultuurras in stand te houden in de klassieke kleuren die ook staan beschreven in de konijnenstandaard.’ En die is vrij precies op bijvoorbeeld de lengte van de oren, de pelsconditie of de manteltekening. ‘Ik heb thuis twintig dieren, maar alles wat niet showwaardig is, gaat bij mij meteen in de verkoop. Een mooi exemplaar heb je trouwens al voor 70 euro. Of dit konijn ook een naam heeft? Nee, namen geven wij ze niet, dat is niet voor showkonijnen. Dat is meer voor particuliere mensen.’