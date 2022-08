Nergens valt de liefde zo op haar plek als tegen het decor van Parijs

Gautheir (25) en Louise (22). Beeld Ann Breit

Noem het de zoete wraak van Anna Breit (29) op de pandemie: alle foto’s die zij in de eerste helft van juli in Parijs maakte van jonge stellen zijn genomen in de publieke ruimte. Parken, het plein voor Centre Pompidou, de trappen voor de Sacre Coeur, de kades van het Canal Saint-Denis, in de metro: voor het oog van Breits camera heroverden de twintigers al die gebieden die tijdens de strenge lockdown zo vaak onbetreden bleven. De hotspots ook waar jongeren zo graag vertoeven en elkaar gewoonlijk ontmoeten. Breit komt uit Wenen, maar de Oostenrijkse hoofdstad begon haar te benauwen, ook al omdat ze tijdens haar werk in de modewereld ‘steeds dezelfde mensen ontmoette’. Parijs, de hoofdstad van de mode, is haar nieuwe werkterrein. De stad biedt nieuwe horizonten en skylines, waar Breit haar vleugels kan uitslaan. Bijvoorbeeld om invulling te geven aan haar eigen projecten, die zich bevinden op het snijvlak van persoonlijke en documentairefotografie. Ze is altijd op zoek naar contact met de jongeren van Parijs. Zie haar serie over tieners in hun kamer – een project dat gelijkenis vertoont met Adriaan van der Ploegs fameuze reeks ‘Dit ben ik’, met telkens een kind in zijn slaapkamer, in het Volkskrant-katern V.

Tanguy (24) & Tom (24). Beeld Anna Breit

Tanguy (24) & Tom (24). Beeld Anna Breit

Maar voor dit zomermagazine concentreerde ze zich op geliefden in Parijs, in de zwoele buitenlucht. Een vriendin, een castingdirector, legde de eerste contacten met de koppels, waarvan Breit er een aantal selecteerde. Per dag sprak ze er met een of twee af. ‘Voor mij is het belangrijk dat mensen me kunnen vertrouwen. Ik geef ze alle ruimte. Je bepaalt zelf hoe ver je voor de camera wilt gaan, of je wilt zoenen of juist niet, zei ik. Sommigen zijn extravert, zoals de twee jongens in de metro, anderen zijn verlegen. Met dat gegeven kan ik fotografisch ook uit de voeten.’

Emma (23) & Elise (21). Beeld Anna Breit

Emma (23) & Elise (21). Beeld Anna Breit

Zo ontstond de serie van de jongeren, studenten vooral, die zich volkomen in elkaar lijken te verliezen. Die zo de hunkering van een blik, de poëzie van het liefdevolle gebaar, de zindering van een streling en de sensatie van de zoen met ons delen. Er zijn meer plekken waar jongeren hun genegenheid voor elkaar zo openlijk belijden. Maar nergens valt de liefde zo op haar plek als tegen het decor van Parijs.

Cosima (22) & Eleonore (23). Beeld Anna Breit

Nini & Laura. Beeld Anna Breit

Ryoma (25) & Coosje (24). Beeld Anna Breit