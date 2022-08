Liefde en trouw in en multi-etnisch mijnenveld

Lievendag Overeem en Shirley Overeem Beeld Shirley Overeem

Surinamers kloppen zich vaak op de borst dat ze het toch maar mooi voor elkaar hebben gekregen: samenleven met elkaar. Sranan, zo plachten ze te zeggen, zou zomaar een voorbeeld voor de rest van de wereld kunnen zijn. Een land waar tal van etnische groepen, van Creolen en Hindoestanen tot Javanen en Chinezen, gebroederlijk naast en vooral met elkaar leven zonder elkaar de hersenen in te slaan bij bloedige rassenonlusten. Een land waar een synagoge, moskee en een hindoetempel vredig in één straat staan.

Antonia Hendrica Theresia Blom en Marcel Gerardus A-Tjak Beeld Marielle A-Tjak

Maar zoals de tentoonstelling Surinaamse Trouwportretten laat zien, is de Surinaamse samenleving ook een groot mijnenveld. ‘Een viering van huwelijk, liefde en familie’, zo omschreef de Amsterdamse antropoloog Jessica de Abreu de tientallen foto’s van trouwende Surinamers die eerder in het boek Trouwportretten zijn verschenen.

Gaitri Sweeb Beeld Aldith Hunkar

Alleen, met wie trouw je in zo’n multi-etnisch land? Kies je voor veiligheid en hou je het binnen de eigen groep? Of durf je taboes te doorbreken en kom je als Hindoestaans meisje thuis met een Creoolse jongen? Deze laatste keuze is nog altijd geen logische liefdesstap en zorgt immer voor fikse familieruzies.

Lang Kort Beeld Denise Kort en Erny Kort

De meer dan honderd bruidsfoto’s uit de periode 1846-1954 die gastcurator Lucia Nankoe de afgelopen jaren verzamelde, gekregen van onder andere de families, laten zien dat trouwen binnen de eigen groep vaak de norm was. Als er buiten de groep werd getrouwd, betrof het doorgaans een Creools-Nederlandse verbintenis.

Piare Parabirsing en Robby Parabirsing Beeld Robby Parabirsing

Zoals tussen Geertruida Vroom en Johann Suur. Zij, een Creools kindermeisje op plantage Mariënburg, wist zich eerst geen raad met de avances van de smoorverliefde witte werktuigkundige uit Amsterdam. In 1895, acht jaar na de geboorte van hun dochter, kwam het toch tot een huwelijk.

Premdeia Edwina G Kathusing en Julius AntoniusToni Busropan C Chris Polanen Beeld Chris Polanen

De bijzondere foto’s, waarvan een deel is voorzien van familieverhalen, zijn op de eerste plaats persoonlijke portretten van mensen die maar één ding willen: gelukkig zijn. Maar de collectie laat tegelijk de wording van een land zien, bedacht door een kolonisator aan de overkant van de oceaan. Eerst door tot slaaf gemaakten binnen te halen, gevolgd later door de immigratie uit India en Indonesië.

Ursula A Durgaram en Harry Dj Hira Sing Beeld Mike Cooper

Nankoes reeks, die tot 7 september te zien is in Foam in Amsterdam, zou pas compleet zijn als ook de bruidsfoto’s tot 2022 erin zijn opgenomen. Benieuwd of de bruid en bruidegom dan minder serieus in de camera kijken. Belangrijker: of Surinames grootste twee bevolkingsgroepen, de Creolen en de Hindoestanen, elkaar ook meer als huwelijkspartner zijn gaan zien. In het straatbeeld van Paramaribo, en in het Hindoestaanse bolwerk Nickerie, is daar vooralsnog weinig van te merken.

Mathilda Amalia Suur en Achmed Theodor de Miranda. Beeld Henna de Miranda