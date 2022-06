In zijn werk nam de Joodse fotograaf Newton wraak op Hitlers haat

Jerry Hall, American Vogue, Paris 1974. Beeld Helmut Newton

Was modefotograaf Helmut Newton, zoals filosoof Susan Sontag beweerde, een vrouwenhater? Had hij eigenlijk alleen oog voor eindeloos lange benen, stilettohakken, pronte borsten? Moesten vrouwen in zijn ogen worden verbeeld als perfect gebeeldhouwde lichamen, als seksmachines zonder psyche die weliswaar het begluren meer dan waard zijn, maar om wier zieleroerselen – if any – we ons niet hoeven te bekommeren?

Oppervlakkige bestudering van het fotografische oeuvre van Helmut Newton (1920-2004) zou de preutse beschouwer van zijn werk kunnen verleiden tot de conclusie dat hij de verbeelder was van een ideaalbeeld van vrouwen dat volstrekt passé is. Namelijk dat van begerenswaardige stoeipoes, wier spaarzame kledij zo snel mogelijk van het lijf dient te worden gerukt. Helemáál ongelijk heeft-ie niet, die preutse beschouwer, want de provocateur Newton joeg hem (én haar) graag op de kast, en dat voyeuristische, die obsessie puur op het fysiek-erotische, is een van zijn belangrijkste stijlkenmerken.

Grand Hotel du Cap, Marie Claire, Antibes 1972. Beeld Helmut Newton

Toch gun je de preutse beschouwer die zijn of haar oordeel klaar heeft van harte een reisje naar de Vlaamse kustplaats Knokke-Heist, waar driehonderd foto’s van Newton worden geëxposeerd. Legacy (Nalatenschap) heet de net geopende tentoonstelling – en gegarandeerd dat de scepticus tijdens het bezoek door vrolijkheid en bewondering wordt overmand.

Houd in gedachten dat de Jood Newton opgroeide in Berlijn en zijn puberjaren beleefde terwijl Hitlers macht en het antisemitisme explosief groeiden. Daar al jong afweek van het gebaande burgermanspad dat zijn vader voor hem had uitgestippeld en in 1936 in de leer ging bij een modefotograaf. In 1938 voor de nazi’s uitweek naar het Westen. Na de Tweede Wereldoorlog, vanaf de sixties en seventies, vanuit Parijs en later Monte Carlo de covers en het aanzien van de toonaangevende modebladen (Vogue, Elle, Vanity Fair) ging bedienen.

In Knokke-Heist wordt zijn artistieke ontwikkeling uitgebreid gevolgd, en daar valt eindeloos veel over te vertellen. Maar om begrip te krijgen voor zijn beeldtaal helpt het al enorm om te weten dat Hitler favoriete cineast Leni Riefenstahl Newton tot levenslange inspiratie heeft gediend. De vrouw die haar filmische talent inzette voor pure nazipropaganda (met Triumph des Willens als pervers, gelijktijdig hoogte- en dieptepunt). Met het arische ideaalbeeld – gespierde, strijdlustige, gedisciplineerde kerels; hoogblonde, germaanse Weiber – als diabolisch decor voor de hysterische Hitler-verering.

Mario Valentino, Monte Carlo, 1998. Beeld Helmut Newton

De jonge Joodse jongen Helmut (die toen nog Neustädter heette) was bevattelijk voor Riefenstahls beeldtaal, zoals in diezelfde tijd generaties fotografen, filmers en vormgevers, in het Westen alsook in de Sovjet-Unie, zich voelden aangesproken door de gespierde taal in woord en gebaar die repte van heilstaten binnen handbereik.

Waar Riefenstahls erfenis evenwel voor altijd is besmeurd door haar onderwerping aan het nazisme, heeft Newton met zijn werk juist wraak genomen op Hitlers haat. Ja, zijn vamps belichamen vast en zeker menige mannenfantasie. Maar kijk in Knokke-Heist naar zijn kleurgebruik, zijn compositie, zijn gevoel voor humor, naar de houding en vooral de blik van zijn modellen. Zijn dat onderdanige wezens, die zich door kerels laten vertellen: Sois belle et tais-toi – wees mooi en zwijg? Niet onderdanig, maar bevrijde, soms wat vreeswekkende personages zijn ze, meestal gefotografeerd in het decor van de beau monde: zwembaden, stranden, vijfsterrenhotels. Een heerlijk werkterrein en zoete wraak voor de Joodse jongen die de vernietiging ontsprong.

Karl Lagerfeld for Chloe, British Vogue, London 1966. Beeld Helmut Newton

Otis Carré, Blumarine, Monte Carlo 1995. Beeld Helmut Newton

In our kitchen, Rue Aubriot, Paris 1972. Beeld Helmut Newton