In beeld: schade na instorten hangbrug in Genua

Een ravage rest nadat een deel van een vierbaans autosnelweg dinsdag in Genua omlaag stortte tijdens een zware regenbui. Daarbij zijn tientallen doden gevallen. De Morandi-hangbrug is van gewapend beton en bestaat uit drie pylonen, waarvan er een, op de linkeroever van het riviertje Polcevera, in is gestort. Waarschijnlijk viel het grootste gedeelte in de rivier, maar een aantal brokstukken is op huizen terechtgekomen. Ook zouden ongeveer twintig voertuigen in de diepte zijn gestort.