In Accettura trouwen de bomen – en dan veranderen de mensen in lente

Beeld Fausto Podavini

Accettura is een van die verrukkelijke Italiaanse bergdorpen waar Nederlandse toeristen zich na terugkeer van een bezoek meteen afvragen wat ze in een vorig leven hebben misdaan. Waarom leven zij nu tussen de rotondes van Pijnacker, terwijl ook dit soort plekken bestaan?

Het zijn van die dorpjes die op een heuvel liggen en enkel te bereiken zijn via bergweggetjes die als sneeuwvlokken langs de helling naar beneden lijken te dwarrelen. Iets na enen raakt iedereen er bevangen door die typische zuidelijke slaperigheid – en omdat het gros van de inwoners er ooit vertrok naar rijkere oorden, pieren er vooral veel ouderen rond op straat.

Meestal van die Italiaanse moeders die, nadat de navelstreng is doorgeknipt, er alles aan doen eenzelfde soort band met hun kinderen in stand te houden via eindeloze borden spaghetti carbonara.

Veel gebeurt er doorgaans niet in dorpen als Accettura – daarin schuilt ook hun kracht – maar er is één grote uitzondering: het jaarlijkse heiligenfeest. In Accettura vindt dat plaats op 27 mei en dat feest is zo speciaal dat fotograaf Fausta Podavini er al acht jaar op rij vanuit Rome naartoe trekt om het bij te wonen.

‘Maggio di Accettura is een van origine heidens feest dat al eeuwen wordt gevierd – waarschijnlijk begonnen de Longobarden er in de vroege Middeleeuwen mee – en waar later wat katholieke heiligen aan werden toegevoegd’, zegt hij.

In aanloop naar het feest, dat door Unesco als een van de mooiste lentefestivals van het Middellandse Zeegebied wordt omschreven, zoeken de inwoners twee bomen uit, een Turkse eik uit het Montepiano-bos en een hulst uit het Gallipoli-bos. Die twee worden vervolgens in een lange en plechtige processie naar het oude amfitheater in het centrum gebracht om daar door de dorpsgenoten aan elkaar te worden gelijmd.

‘Het is een huwelijk tussen twee bomen’, zegt fotograaf Padovani. En bij huwelijken horen, zeker in Italië, uitbundige feesten. In dit geval zelfs een vierdaags feest dat uit elkaar barst van de rode wijn, streekgerechten en de vrolijkheid – en daarom ieder jaar weer tot precies hetzelfde leidt, namelijk dat de inwoners van Accettura, samen met het weer, veranderen in de lente.