Het weer is als ons land: voor elk fenomeen is een afgemeten definitie. ‘Een hittegolf is een serie van minstens vijf zomerse dagen (maximumtemperatuur 25 graden of hoger), waarvan er zeker drie tropisch zijn (maximumtemperatuur 30 graden of hoger)’, schrijft het KNMI voor.

Woensdrecht (Noord-Brabant) had zondag de primeur. Al zullen niet alle provincies het etiket verdienen in de regionaal gedifferentieerde meteorologische beoordelingssystematiek. Voor een officiële, nationale hittegolf telt alleen De Bilt. Daar was zondag de eerste tropische dag een feit. Die laat doorgaans tot 1 juli op zich wachten.

Alsof de weergoden iets goed te maken hadden na het op een na natste voorjaar van de eeuw. Nog zo’n statistiek: als het donderdag voor de 34ste dag op rij droog blijft, is dat een record. Sinds de start van de neerslagmetingen begin vorige eeuw is dat nog nooit gebeurd, meldt Weerplaza.

Hitteprotocol, tropenrooster, strandfiles, stookverbod: voor elke weersgesteldheid een eigen idioom. Warm is het, kortom. Ronduit heet voor de tijd van het jaar. En dan moet de zomer nog beginnen.

Alleen wind en vooral water brengen enige verkoeling, zagen de fotografen van de Volkskrant dinsdag van Nieuw-Beijerland tot Laaghalen. Het volk spettert, de aarde zucht. De voorspelling: geleidelijk minder warm. Ongetwijfeld zullen er mensen naar uitkijken.