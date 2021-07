Fotograaf Eva Roefs ontmoette in coronatijd de mensen áchter de Wallen

Maxi, medewerker supermarkt Spar Beeld Eva Roefs

Je kunt met fotograaf Eva Roefs (28) over de Wallen in Amsterdam lopen, een rondje rond de Oude Kerk, en je waant je in een dorp, misschien wel in Loosbroek, het Brabantse dorp waar ze is opgegroeid.

Greet, bewoonster van het Wallengebied Beeld Eva Roefs

Ze wordt nagefloten en nageroepen. Hé Eva! Er wordt gezwaaid, en er valt zomaar een liefdesverklaring op te tekenen van pandjesbazen en kroegbazen. De Wallen, een onstuimig en hysterisch druk Amsterdams stadsdeel, heeft ze teruggebracht tot overzichtelijk geheel, waar iedereen elkaar kent, alsof het kermis is op ’t Dorpsplein van Loosbroek.

Nico, bezoekt sinds zeker 25 jaar vrouwen op de Wallen. Beeld Eva Roefs

Met zo’n wandeling was het vorig jaar begonnen, het fotoproject Studio Trompettersteeg. Ze liep door de buurt, waar alle drukte door de pandemie was uitgewist, en zag voor het eerst hoe waanzinnig haar directe omgeving eigenlijk was. Alsof iedereen al die tijd voor het beeld had gestaan. Waarom moest ze eigenlijk naar New York of naar Tokio om bijzondere foto’s te maken, terwijl onder haar eigen voeten een buitengewoon schouwspel viel vast te leggen? De hele wereld kwam naar de Wallen, en al decennia lang. Maar wie wonen en werken er in dit gebied, waar al die wereldburgers op afkomen?

Michel, tourgids van Amsterdam Underground Beeld Eva Roefs

Ik weet niks, bedacht ze zich, ik ken niemand. Ja, ze zei soms hoi tegen een vrouw die net als zij in de Trompettersteeg woont, of tegen een voorbijganger die de vrouwen achter de ramen bekeek. Ze wilde contact, echt contact, ze wilde weten wie die mensen zijn op de Wallen, achter de Wallen. Een paar huizen verderop, waar ooit drie sekswerkers op een rijtje zaten, huurde ze een ruimte, sfeervol en burlesk ingericht met Perzische tapijten, paars behang en kroonluchters. Een wit scherm werd neergezet, een krukje, een filterkoffieapparaat en tafel en een stoel.

Het werden de leukste zes maanden van haar leven.

Kaveh, dakloze Beeld Eva Roefs

Foxxy, sekswerker + medewerker van PIC (prostitutie information centre) Beeld Eva Roefs

In zes maanden tijd kwamen hier zestig mensen: oude rotten uit de seksindustrie, kamerexploitanten, buurtgenoten, studenten, prostituees en zwervers. Het kwam goed uit dat Roefs van luisteren houdt, ze schonk hen nog een kopje koffie in. Ze liet hen vertellen over hun werk, de buurt, hun verleden en hun kwetsbaarheden. En aan de foto’s is goed te zien dat alle gefotografeerden zich op hun gemak voelden, met hun gelaat in ruste.

Miao Yi Shih, gebedsleider en hoofd van de He Hug Tempel Beeld Eva Roefs

Het was in Loosbroek zelf waar ze het belangrijkste instrument van de fotoserie, de Sinar-camera, vandaan haalde. De camera, eigendom van ons pap lag al tijden in een grote houten koffer op de zolder van het ouderlijk huis. Vader Wim Roefs, die zich mensenfotograaf noemt, gebruikte de zware analoge camera niet meer.

Rob, eigenaar van Cafe de Zeevaart Beeld Eva Roefs

In die tijdelijke studio in de Trompettersteeg stapte Nico binnen, die al 25 jaar ‘zijn binnenbrand laat blussen’ bij raamprostituees. En raamexploitant Frits, die de business van zijn familie heeft overgenomen. Rob van Café de Zeevaart. Jan van Casa Rosso. Prostituee Foxxy die nooit parfum opdoet, omdat dat aan de mannen kan blijven hangen, ‘en dat willen ze thuis niet ruiken’. Sunny, gemaskerd en in een leren pak. De directeur van de Chinese tempel. Frank, de Ajax-supporter.

Ronald, medewerker Hotel Anco Beeld Eva Roefs

Eva Roefs loopt de Trompettersteeg in, waar ze nog steeds woont. Op het smalste punt is hij 85 cm breed. In deze steeg woonde vroeger de stadstrompetter, en nadien kwamen de mannen, zo wil het lokale grapje, trompetterend naar buiten. Anderhalf jaar lang was de steeg en de buurt uitgestorven, waardoor het fotoproject van Roefs kon uitgroeien tot een tijdsdocument, een herinnering aan de tijd dat De Wallen on hold stonden. Nu merkt Roefs hoe de toeristen zich weer door de steeg wurmen, gelukkig maar. De Wallen krijgt weer kleur op de wangen, in het decor keren de personages terug. De wereld neemt De Wallen weer over.

Het project Studio Trompettersteeg van fotograaf Eva Roefs is nu te zien op het Fotofestival Naarden. In augustus verschijnt het boek Studio Trompettersteeg.