Fotofestivals zijn nogal eens een confrontatie met het kwaad, maar BredaPhoto biedt juist een nieuwe kijk op de wereld

'Prospect Park' door Irina Rozovsky Beeld Irina Rozovsky

Prospect Park in Brooklyn trok in de negentiende eeuw gelijk op met het Central Park in Manhattan – ten tijde van de aanleg van de parken nog twee aparte steden, verbonden door een veerboot (tot de Brooklyn Bridge gebouwd werd). Prospect Park is het ruige broertje van het beroemdere park in Manhattan, toeristenbestemming van miljoenen. Het park in Brooklyn is meer een trefpunt van de omwonenden, de groene verbinding tussen zeer uiteenlopende wijken en groepen bewoners.

De in Rusland geboren en in de VS wonende fotograaf Irina Rozovsky maakte gedurende een aantal jaar de lyrische serie In Plain Air, waarin de bewoners en de natuur centraal staan, en de stad, opgetrokken uit beton, staal, asfalt en immer grommende motoren, buiten beeld blijft. Er is een verwantschap tussen een impressionist als Georges Seurat en fotograaf Rozovsky meer dan honderd jaar later, tussen Rozovsky’s relaxte foto's langs het centrale meer in het park en Seurats meesterwerk Een zondagmiddag op het eiland La Grande Jatte, het eiland in de Seine waar de rijke Parijzenaars op zomerse dagen heen gingen.

Maar het park is de grote gelijkmaker, open voor iedereen, met water en schaduw op hete dagen. En de mogelijkheid om je buren te ontmoeten in de miljoenenstad. Rozovsky laat de stad zorgvuldig buiten beeld, waardoor de taferelen vanzelf iets tijdloos krijgen. Kijkend naar de foto's horen we de geluiden van de natuur. En dat is het voordeel van fotografie, want als je zelf in het park loopt of fietst is de grommende stad nooit ver weg.

Het werk van Rozovsky is te zien op de tiende editie van het tweejaarlijkse BredaPhoto, een fotofestival met zestig fotografen uit 28 landen, dat deze editie de titel Theatre of Dreams heeft meegekregen, ‘over hoop, verandering en voorstellen voor een nieuwe kijk op de wereld’. En net als de andere grote internationale foto-evenementen van het moment, of het nu World Press Photo is of het grote Rencontres d’Arles, helpt die nieuwe blik met het vinden van nieuwe verhalen.

Een van die verhalen wordt verteld door de Braziliaanse fotograaf Ilana Bar met haar serie Transparências de lar, waarvan je alleen hoeft te weten dat ‘lar’ het Portugese woord voor ‘thuis’ is. Bar volgt het leven van een familie van wie een aantal leden het syndroom van Down heeft. Het is haar eigen familie: haar vader zorgt voor twee van zijn broers en zijn zoon (de broer van de fotograaf), die alle drie het syndroom van Down hebben. De serie is vooral een reportage over een onmiskenbaar thuis, met foto's die vooral de warmte en de schoonheid van de landelijke plek vastleggen.

'Transparências de lar' door fotorgafe Ilana Bar Beeld Ilana Bar

Een bezoek aan een fotofestival kan nog wel eens een harde confrontatie zijn met het kwaad van de wereld in close-up, maar als bij de parkfoto’s van Rozovsky gaat Bar op zoek naar wat ons bindt. Mogen we het hoopvolle foto's noemen?

Het programma van deze editie van BredaPhoto is samengesteld door curator Reinout van den Bergh, in samenwerking met een aantal internationale curatoren, Denise Camargo uit Brazilië, Tanvi Mishra uit India en Mohamed Somji uit Tanzania. Een van de centrale locaties van het festival – naast het Chassé Park, de Stadsgalerij en het NS-station – is de Grote Kerk, waar de Iraanse gastcurator en Magnum-fotograaf Newsha Tavakolian de persoonlijke tentoonstelling Space to Breathe heeft ingericht, waarin ze het werk van zestien van haar collega's laat zien die invloed op haar leven en werk hebben gehad.