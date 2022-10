Een ode aan de aardappel: niets zo veelzijdig als deze goudgele knol

Aardappelen, je kunt er álles mee: van koken tot braden, van friet bakken tot puree prakken. Culinair journalist Mac van Dinther dook in het verleden van de populaire pieper en schreef een regelrechte lofzang op de pieper.

Stel, je wordt verbannen naar een onbewoond eiland en je mag drie voedingsmiddelen meenemen. Welke zou je dan kiezen?

Wat mij betreft zou de aardappel zeker een van de drie moeten zijn. Er is niks zo veelzijdig als deze goudgele knol. Aardappelen kun je koken, stomen, bakken, braden en roosteren. Je kunt er puree van prakken, friet van bakken, soep mee maken en chips van snijden. Je kunt er zelfs wodka mee stoken; altijd fijn voor regenachtige dagen op een onbewoond eiland.

De opmars van de aardappel

Sinds de Spanjaarden hem halverwege de 16de eeuw meenamen uit Zuid-Amerika, heeft de aardappel de wereld veroverd, te beginnen met Europa. Dat kwam enigszins aarzelend op gang: Frederik de Grote van Pruisen (1712-1786) moest zijn boeren met een Kartoffelbefehl nog dwingen aardappelen aan te planten (en om het goede voorbeeld te geven een bord ervan leegeten).

Lichtkiem Lady Rosetta, 2017 Beeld Ellen Mandemakers

Maar tegen de 19de eeuw was de aardappel uitgegroeid tot basisvoedsel voor veel Europeanen, inclusief Nederland. In Ierland was de aardappel zo belangrijk dat een aantal mislukte aardappeloogsten leidde tot hongersnood (The Great Famine van 1845-1849). Een miljoen Ieren stierven, nog eens twee miljoen Ieren emigreerden naar de Verenigde Staten.

‘Het brood der armen’

Het bijzondere aan de aardappel is dat hij zijn verovering van onderop inzette. In de regel volgen nieuwe voedingsgewassen een top-down route: ze worden geïntroduceerd aan de tafels van de rijken en sijpelen van daaruit door naar de lagere standen. De aardappel begon zijn opmars in de moestuinen van boeren. Hij was voedzaam, groeide goed en leverde veel op. Aardappelen golden jarenlang als ‘het brood der armen’, beroemd verbeeld in De aardappeleters van Vincent van Gogh (1885).

Spunta II, 2017 Beeld Ellen Mandemakers

Aardappelen worden nu wereldwijd geteeld: van Nieuw-Zeeland tot Alaska en van Japan tot Chili. Er is bijna geen land waar geen aardappelen staan. Het is het meest verbouwde groenteras ter wereld en het vijfde belangrijkste voedselgewas (na suikerriet, maïs, graan en rijst, ex aequo met palmolie).

Wereldwijd wordt er jaarlijks 370 miljoen ton van geoogst. China is de grootste producent ter wereld, een bewijs dat de aardappel ook rijstetende landen heeft veroverd. Nederland neemt op de ranglijst van aardappel producerende landen de negende plek in, maar is wereldmarktleider in de verkoop van pootaardappelen, de knolletjes waaruit de aardappelplant groeit.

Aardappel met coltrui, 2022 Beeld Ellen Mandemakers

Gouden eieren

In juni en juli staan de aardappelvelden in Nederland in bloei: witte bloemetjes met gele hartjes op een zee van donkergroen loof. Maar het wonder voltrekt zich onder de grond waar de jonge knolletjes bij elkaar liggen als een nestje gouden eieren in zwarte aarde. Vanaf eind augustus kan er worden geoogst, de vroegste rassen het eerst.

Lady Claire, 2020 Beeld Ellen Mandemakers

Wat daaraan voorafgaat is minder fraai. Boeren spuiten of branden het aardappelloof dood. Daarmee wordt de groei van de knollen gestopt (anders worden ze te groot voor thuis en in de friet) en kunnen de aardappelen een dikkere schil maken voordat ze geoogst worden. Op Nederlandse akkers gebeurt dat machinaal.

Op mijn onbewoonde eiland zou ik ze zorgvuldig met de hand oogsten en voorzichtig schoonvegen. Daarna zou ik ze in een potje op het vuur koken in een beetje zeewater en uit de schil opeten. Niks zo lekker als een gekookt aardappeltje. Met een glaasje aardappelwodka erbij: niets meer aan doen.