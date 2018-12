Oudjaar is meer dan vuurwerk. Nieuwjaarstradities uit de hele wereld in beeld: van een brandende president tot Chinese vriesduikers of een processie met een zwarte Jezus.

De traditionele nieuwjaarsduik in de haven van Kopenhagen in Denemarken. Beeld REUTERS

Vuurwerkshow op 31 december 2018 in Sydney. Beeld EPA

Oudejaarspoppen te koop in het Colombiaanse Rionegro. De poppen (zoals rechts de Venezolaanse president Nicolas Maduro) worden oudejaarsnacht verbrand. Beeld AFP

Nieuwjaarsduik met zwemeend op het naaktstrand van Le Cap d’Agde in Zuid-Frankrijk. Beeld AFP

Een vrouw hangt een papiertje met haar nieuwjaarswens op buiten een boeddhistische tempel in de Koreaanse hoofdstad Seoel. Beeld AP

Duizenden Filipijnse katholieken op blote voeten omringen tijdens een nieuwjaarsprocessie in Manilla het beeld van de Zwarte Jezus uit Nazareth. Beeld EPA

Vrieskoude oudejaarsduik in de bevroren Soghua-rivier in China. Beeld Getty Images

De opbouw van een vuurwerkshow in Amsterdam om het nieuwe jaar 2019 in te luiden op de Kop van Java. Beeld ANP

Monniken bedekken op 31 december in doodskisten liggende gelovigen in de Takien-tempel in Bangkok. Zij geloven dat de ceremonie ongeluk afweert en voor een nieuwe start in het nieuwe jaar zorgt. Beeld AP

Marktkoopman verkoopt druiven in Pamplona voor de Spaanse gewoonte om op oudjaar om 12 uur middernacht bij de twaalf klokslagen twaalf druiven te eten. Beeld EPA