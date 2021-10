Een goede baas kan rekenen op loyale appelplukkers

De Poolse en Roemeense seizoensarbeiders die Marcel van den Bergh in Alphen fotografeerde trekken van de ene boomgaard naar de andere – sinds jaar en dag.

Zowel de appel als de aardbei behoort tot Nederlands ­geliefdste vruchten. Iedereen die ooit rond zijn vijftiende vakantiewerk verrichtte in landelijk ­gebied, weet desalniettemin dat de aardbei een van de vervelendste vruchten is om te plukken en de appel een van de fijnste.

Aardbeienplukkers zitten urenlang gebogen in het veld, krijgen pijn in hun knieën en onderrug, de huid op de top van hun duim en wijsvinger wordt zwart en gaat zeer doen. Appelplukkers doen hun werk goeddeels rechtop, hebben vaak mooie uitzichten, krijgen geen ­kapotte vingers en zijn mobiel terwijl ze van boom naar boom gaan.

Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Plukkers in het Nederland van de 20ste eeuw waren vaak lokale scholieren, die van de 21ste eeuw komen in groten getale uit Oost-Europa.

Fotograaf Marcel van den Bergh reed ’s ochtends vroeg door de nevel toen hij een tractor signaleerde die met karretjes met Poolse en Roemeense seizoenarbeiders op weg was naar een appelgaard in het Gelderse Alphen. Van de boer verwierf hij toestemming de plukkers zowel ­tijdens als na hun werk vast te leggen. De werk- en verblijfomstandigheden van Oost-Europese seizoenarbeiders kwamen de afgelopen jaren vaak negatief in het nieuws, maar de ene plek is de andere niet.

Een goede baas kan bogen op loyale ­seizoenswerkers, leerde Marcel van den Bergh in Alphen. De appels worden hier al jarenlang geplukt door dezelfde mensen, ongeveer vijftien Polen en Roemenen. Ze logeren achter het bedrijf. Acht weken blijven ze, dan gaan ze door naar een andere plek met een ander gewas. Zondag is de rustdag. Wie weleens in Oost-Europa is geweest, weet dat het beeld van de mannen die aan de tafel met het bierblik voor zich uit staren, ook langs een Poolse of Roemeense binnenweg gemaakt had kunnen zijn.

